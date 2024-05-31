2024.05.31 07:15

Главизбирком: Пинскусы подкупали избирателей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Jonas Pinskus, Živilė Pinskuvienė
Jonas Pinskus, Živilė Pinskuvienė
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Председатель Партии регионов Литвы Йонас Пинскус, посещая в Сочельник Ширвинтский муниципальный центр социальных услуг и передавая угощения от мэра Живиле Пинскувене, подкупал избирателей, констатировала Главная избирательная комиссия (ГИК). Также решено, что Избирательный кодекс нарушила и Пинскувене, передав приобретенную на личные средства выпечку проживающим в центре сеньорам.

Это решение поддержали 5 членов комиссии, 3 проголосовали против, 2 воздержались. Поэтому голос председателя ГИК Лины Петронене был решающим.

Такое решение было принято в ходе заседания, состоявшегося в четверг. По мнению ГИК, политики, баллотирующиеся в Европарламент (ЕП), посетили жителей Ширвинтского края уже во время избирательной кампании, поэтому раздаваемые подарки расцениваются как подкуп.

Высказавшаяся на заседании Пинскувене пояснила, что подарки дому престарелых – давняя семейная традиция.

"Мы занимаемся этим уже 9 лет и делаем это в двух домах престарелых. В тот же вечер была доставлена та же выпечка. Ни в одном доме престарелых агитации не было", - комиссии сказала Пинскувене.

"Если вы расцените это как подкуп избирателей (...), то это будет делом вашей совести", - подчеркнула она.

Однако члена ГИК Гитану Матекувене эти аргументы не убедили.

"Мы подчеркиваем, что традиция или преемственность во время кампании не являются вещами, снижающими ответственность. Если происходит дарение подарков, традицией это оправдать нельзя. Это подкуп", - сказала Матекувене.

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