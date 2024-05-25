Главизбирком отклоняет обвинения Вегеле в якобы непрозрачной организации президентских выборов

По его словам, представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ) не пустили в Литву в период выборов.

В четверг Вегеле заявил, что более высокий по сравнению с прогнозами результат премьер-министра Ингриды Шимоните в первом туре президентских выборов "мог быть обусловлен непрозрачностью выборов".

"Информацией о процессе голосования, выборах и их результатах манипулируют во всех демократических государствах. Нам бы хотелось, чтобы Литва была хорошим исключением, но пока мы тоже сталкиваемся с этими проблемами", – заявила Раманавичене в пятничном комментарии.

"Обычно международные эксперты из ОБСЕ, наблюдающие за выборами, не присутствуют постоянно на избирательных участках, как, например, наблюдатели, делегированные политическими партиями или неправительственными организациями. Наблюдатели из ОБСЕ в целом оценивают, соблюдает ли государство принятые на себя обязательства, дают рекомендации и советы для более гладкой организации выборов", – пояснила представитель ГИК.

"Согласно многолетней практике, принято, чтобы государство направляло официальное приглашение в ОБСЕ для наблюдения за выборами. Насколько нам известно, ОБСЕ получила такое приглашение от МИДа", – сказала она.

Однако, по словам Раманавичене, приглашение международные эксперты по выборам получили от Министерства иностранных дел.

"Литва, как и Россия, которая организовала президентские выборы в этом году, не позволила представителям ОБСЕ наблюдать за выборами, хотя наблюдать за выборами Литве предложила сама ОБСЕ", – написал адвокат в Facebook .

Кроме того, Раманавичене отметила, что наблюдать за выборами и оставлять комментарии о нарушениях у урн для голосования может каждый зарегистрировавшийся гражданин.

"Мы всегда подчеркиваем, что очень важно, чтобы наблюдателей предоставляли политические партии, комитеты, самовыдвиженцы, общественные организации – как можно более разнообразная часть общества. Любой граждански настроенный человек может зарегистрироваться в ГИК, стать независимым членом избирательной комиссии и тем самым внести свой вклад в прозрачную организацию выборов", – сказала она, подчеркнув, что были учтены комментарии наблюдателей, полученные в ходе первого тура голосования по выборам президента.