Главизбирком отклоняет обвинения Вегеле в якобы непрозрачной организации президентских выборов

Как заявила представитель ГИК Индре Раманавичене, манипулируя информацией о непрозрачности итогов выборов, бывший кандидат пытается вызвать недоверие в обществе.
"Информацией о процессе голосования, выборах и их результатах манипулируют во всех демократических государствах. Нам бы хотелось, чтобы Литва была хорошим исключением, но пока мы тоже сталкиваемся с этими проблемами", – заявила Раманавичене в пятничном комментарии.
В четверг Вегеле заявил, что более высокий по сравнению с прогнозами результат премьер-министра Ингриды Шимоните в первом туре президентских выборов "мог быть обусловлен непрозрачностью выборов".
"Литва, как и Россия, которая организовала президентские выборы в этом году, не позволила представителям ОБСЕ наблюдать за выборами, хотя наблюдать за выборами Литве предложила сама ОБСЕ", – написал адвокат в Facebook.
Однако, по словам Раманавичене, приглашение международные эксперты по выборам получили от Министерства иностранных дел.
"Согласно многолетней практике, принято, чтобы государство направляло официальное приглашение в ОБСЕ для наблюдения за выборами. Насколько нам известно, ОБСЕ получила такое приглашение от МИДа", – сказала она.
"Обычно международные эксперты из ОБСЕ, наблюдающие за выборами, не присутствуют постоянно на избирательных участках, как, например, наблюдатели, делегированные политическими партиями или неправительственными организациями. Наблюдатели из ОБСЕ в целом оценивают, соблюдает ли государство принятые на себя обязательства, дают рекомендации и советы для более гладкой организации выборов", – пояснила представитель ГИК.
Кроме того, Раманавичене отметила, что наблюдать за выборами и оставлять комментарии о нарушениях у урн для голосования может каждый зарегистрировавшийся гражданин.
"Мы всегда подчеркиваем, что очень важно, чтобы наблюдателей предоставляли политические партии, комитеты, самовыдвиженцы, общественные организации – как можно более разнообразная часть общества. Любой граждански настроенный человек может зарегистрироваться в ГИК, стать независимым членом избирательной комиссии и тем самым внести свой вклад в прозрачную организацию выборов", – сказала она, подчеркнув, что были учтены комментарии наблюдателей, полученные в ходе первого тура голосования по выборам президента.
Вегеле в публичном поле также отметил, что бюллетени посольств для литовцев, находящихся за рубежом, были отправлены с запозданием, а сами бюллетени хранились ненадлежащим образом. Кроме того, по словам бывшего кандидата, на нескольких избирательных участках не хватало бюллетеней.
В свою очередь представитель ГИК подчеркнула, что все избирательные участки получили необходимое количество бюллетеней для голосования.
"Комиссия осведомлена о ситуации, когда несколько избирательных участков были близки к пределу, когда запас бюллетеней начал иссякать. Однако муниципальные избирательные комиссии следили за ситуацией и оперативно пополнили запасы бюллетеней", – заверила Рманавичене.