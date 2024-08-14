Главизбирком начал проверку документов будущих кандидатов в депутаты Сейма

Как сообщается в пресс-релизе Главизбиркома, всего поступило более 1,7 тыс. заявочных документов. Из них более 1,1 тыс. от мужчин и 656 от женщин.

Всего в 71 одномандатном избирательном округе будут участвовать 713 кандидатов. Больше всего кандидатов – 14 – выдвинуто в Новой Вильне, тогда как по Йонавскому, Расейняйско-Йосвайняйскому и Таурагскому избирательных округах выдвинуто по 6 кандидатов.

В Главизбиркоме подчеркивают, что количество желающих стать кандидатами еще может измениться, если в ходе проверки документов выяснится, что те не соответствуют требованиям, предусмотренным Конституцией или Избирательным кодексом.