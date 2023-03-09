Глава военной разведки сказал, сколько Россия еще может продолжать войну

Он заметил, что основной фактор, обуславливающий нацбезопасность в Литве - это война России и Беларуси против Украины.

"Несмотря на последовательную и всестороннюю помощь Украине, мы должны постоянно следить за тем, как развивается этот конфликт. Вне всякого сомнения, мы хотим победы Украины, поражения агрессора, однако сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась", – сказал Паулавичюс.

Он подчеркнул, что "Украина на данный момент еще не победила, а Россия не потерпела поражения".

По его словам, решение начать войну было стратегической ошибкой России, но ресурсы для продолжения войны у нее есть.

"Война будет дорого стоить Москве. Но Россия оккупировала и на данный момент держит под контролем 1/5 территории Украины. Не похоже, что она утратила решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны у России достаточно", – подчеркнул Паулавичюс.

Он прибавил, что военных у России сейчас больше, чем в начале войны.

"Поэтому всесторонняя военная, политическая и экономическая помощь Украине останется жизненно необходима для достижения победы", – сказал паулавичюс.

Он назвал и цель России: "Восстановление военного доминирования в регионе у восточных границ НАТО, даже путем большой войны с Украиной. В прошлом году Россия заявила об амбициозной реформе вооруженных сил – значительное расширение сухопутных войск, дислоцированных рядом с Европой. Россия задалась целью сделать это в ближайшие три года (до 2026), вне всякого сомнения она не успеет к сроку, поскольку не хватает квалифицированного персонала и инфраструктуры. Но в перспективе 5–10 лет в западной части России мы увидим больше ее военных, чем было до 2022 года", – сказал он, заметив, что если эти планы сбудутся, ситуация для Литвы ухудшится.

Он считает, что у России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет.

Паулавичюс прибавил, что о качестве речь не идет, но и старая техника наносит большой урон.