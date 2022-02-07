Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии

Адмирал, находящийся с визитом в Вильнюсе, заявил в понедельник на пресс-конференции, что с военной точки зрения мобилизацию сил можно считать "комбинацией возможностей".
"Если вы посмотрите на позиции российских войск в Беларуси, то да, надо оценить с военной точки зрения, создается ли в данный момент угроза для стран Балтии, особенно для Литвы. Но, конечно, надо оценивать и то, есть ли умысел или есть ли признаки того, что россияне или белорусы намерены навредить", — сказал Бауэр.
"Пока мы не видим намерения, мы не ожидаем, что Россия начнет атаку на НАТО как напрямую, так и через Беларусь", - добавил он.
Бауэр также сказал, что Североатлантический союз по-прежнему верит в разрешение напряженности между Западом и Россией дипломатическим путем.
"Мы по-прежнему верим, что есть дипломатический путь решения, и именно этим мы и занимаемся: с одной стороны, мы пытаемся продолжать дипломатические переговоры, чтобы убедиться, что Россия понимает, что мы прислушиваемся к их опасениям, и что мы пытаемся найти решения", — сказал адмирал.
"С другой стороны, мы пересматриваем нашу собственную подготовку, если говорить об Альянсе, чтобы убедиться, что Россия понимает, что любые действия против Альянса будут иметь серьезные последствия", — сказал Бауэр.
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