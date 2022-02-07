aA
Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс пока не видит признаков того, что Россия, концентрирующая свои силы в Беларуси, стремится атаковать страны Балтии, в том числе Литву.
Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии
© AFP / Scanpix

Адмирал, находящийся с визитом в Вильнюсе, заявил в понедельник на пресс-конференции, что с военной точки зрения мобилизацию сил можно считать "комбинацией возможностей".

"Если вы посмотрите на позиции российских войск в Беларуси, то да, надо оценить с военной точки зрения, создается ли в данный момент угроза для стран Балтии, особенно для Литвы. Но, конечно, надо оценивать и то, есть ли умысел или есть ли признаки того, что россияне или белорусы намерены навредить", — сказал Бауэр.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично  (166)
Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям  (44)

"Пока мы не видим намерения, мы не ожидаем, что Россия начнет атаку на НАТО как напрямую, так и через Беларусь", - добавил он.

Бауэр также сказал, что Североатлантический союз по-прежнему верит в разрешение напряженности между Западом и Россией дипломатическим путем.

"Мы по-прежнему верим, что есть дипломатический путь решения, и именно этим мы и занимаемся: с одной стороны, мы пытаемся продолжать дипломатические переговоры, чтобы убедиться, что Россия понимает, что мы прислушиваемся к их опасениям, и что мы пытаемся найти решения", — сказал адмирал.

"С другой стороны, мы пересматриваем нашу собственную подготовку, если говорить об Альянсе, чтобы убедиться, что Россия понимает, что любые действия против Альянса будут иметь серьезные последствия", — сказал Бауэр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kainos Lenkijoje Kainos Lenkijoje Kainos Lenkijoje

В минувшие выходные польские магазины штурмовали литовцы: такого раньше не было (19)

В Польше в первые выходные после того как вступил в силу...

Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии (8)

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр...

Коронавирус в Литве: 7538 новых случаев и 11 смертей (2)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 538 новых...

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень (1)

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса в понедельник...

В вопросе ежегодного налога на автомобили царит неизвестность

После того как парламент Литвы в январе этого года...