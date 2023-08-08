Глава СОГГ: закрытие КПП Шумскас и Тверячюс будет способствовать безопасности

"На этих пунктах недостаточно инфраструктуры для обеспечения контроля лиц и транспортных средств. Кроме того, мы сможем направить больше наших сотрудников на мониторинг и охрану границы, что поможет нам лучше контролировать ситуацию", - сказал Р. Любаев журналистам во вторник.

По словам главы СОГГ, закрытие двух погранпереходов не должно повлиять на движение грузового транспорта.

"Закрытие этих КПП не окажет очень большого влияния на движение грузового транспорта, поскольку через указанные погранпункты проезжает либо пустой грузовой транспорт, либо граждане", - отметил глава СОГГ.

По его словам, решение о продолжении работы контрольно-пропускных пунктов Шумскас и Тверячюс было принято временно в связи с продолжающейся реконструкцией контрольно-пропускного пункта Мядининкай.