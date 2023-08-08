Глава СОГГ: закрытие КПП Шумскас и Тверячюс будет способствовать безопасности

"На этих пунктах недостаточно инфраструктуры для обеспечения контроля лиц и транспортных средств. Кроме того, мы сможем направить больше наших сотрудников на мониторинг и охрану границы, что поможет нам лучше контролировать ситуацию", - сказал Р. Любаев журналистам во вторник.
По словам главы СОГГ, закрытие двух погранпереходов не должно повлиять на движение грузового транспорта.
"Закрытие этих КПП не окажет очень большого влияния на движение грузового транспорта, поскольку через указанные погранпункты проезжает либо пустой грузовой транспорт, либо граждане", - отметил глава СОГГ.
По его словам, решение о продолжении работы контрольно-пропускных пунктов Шумскас и Тверячюс было принято временно в связи с продолжающейся реконструкцией контрольно-пропускного пункта Мядининкай.
"В ближайшее время она будет завершена, и движение и инфраструктура на госгранице вернутся в нормальный режим – пересечение госграницы будет возможно через 3 пункта пропуска. На данный момент есть 5 КПП, после закрытия останется 3 КПП", - отметил Р. Любаев.
Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс в пятницу сообщил, что в ближайшее время будут приняты решения о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью.
В последнее время наблюдается переброска наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларусь. По данным Польши и Литвы, на данный момент в страну переброшено около 4 тыс. наемников.
Прибывшие в соседнюю страну наемники "Вагнер" вместе с белорусской армией проводят учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от Украины и в 30 км от границы Польши. Несколько недель назад руководство Польши приняло решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.
Президент Гитанас Науседа говорит, что Литва и соседние Латвия и Польша, возможно, будут вынуждены закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за прибытия группы военных наемников "Вагнер". Однако Г. Науседа подчеркивает, что это была бы крайняя мера.