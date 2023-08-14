Глава СОГГ: ЧВК "Вагнер" в Беларуси – это фактор риска

Шеф Восточноевропейского бюро "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе пообщалась с главой Службы охраны государственной границы Литвы Рустамом Любаевым. Интервью проходило в Вильнюсе и, в частности, одной из тем была угроза, которую несет странам восточной Европы ЧВК «Вагнер», солдаты которой сейчас дислоцируются в Беларуси. Ниже приводятся фрагменты интервью.

Большое спасибо, генерал, за эту возможность. Какова ситуация на границе? На польской, литовской, белорусской границе?



Рустам Любаев: Я бы, наверное сказал, что ситуация стабильная, но очень напряженная. Дело в том, что в нашем регионе существуют риски, которые не только касаются обычной незаконной деятельности, такой, как контрабанда товаров, но и связаны с продолжающимся конфликтом России и Украины. Более того, Беларусь в этом смысле является частью агрессии. Мы видим, что Беларусь активно участвует в агрессии против Украины. Обстановка в нашем регионе очень напряженная еще и из-за присутствия в Беларуси Группы «Вагнер».

