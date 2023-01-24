"Могу заверить, что (нынешнее правительство пенсионный возраст — ELTA) не будет повышать. Саму дискуссию, вероятно, вызвали какие-то расчеты Европейской комиссии относительно того, как может выглядеть будущее. Однако я считаю, что каждое государство должно учитывать собственные конкретные обстоятельства, как в отношении пенсионного возраста, так и в отношении иных проблем, с которыми сталкиваемся. И это мы действительно делаем, сейчас Содра свои бюджеты планирует на 3 года вперед, а не на год, и в этой перспективе мы видим, что бюджет Содры будет сбалансирован", – во вторник радиостанции LRT radijas сказала М. Навицкене.

"Тем не менее понятно, что наше государство сталкивается с демографическими проблемами, которых немало. Решить их не так просто, чтобы одно решение что-то изменило и чудесным образом все само собой разрешилось. Мы должны проводить все реформы комплексно, учитывая факт старения общества, учитывая необходимость повышать продолжительность здоровой жизни и снижать предотвратимую смертность населения, смертность населения трудоспособного возраста, которая все еще остается высокой", – добавила она.

Политик подчеркнула, что для решения демографических проблем также необходимо учитывать и иммиграцию, возвращение эмигрировавших из Литвы людей и более масштабное вовлечение различных людей в рынок труда.

По словам М. Навицкене, сейчас все еще продолжается процесс повышения пенсионного возраста до 65 лет и лишь по достижении этого предела можно будет дать оценку тому, как это решение повлияло на рынок труда.

"Сейчас пенсионный возраст все еще в процессе повышения, когда решение было принято уже давно, потому что его необходимо было повысить до 65 лет и это все еще происходит. Когда достигнем этой точки, нам придется оценить, как выглядит этот рынок труда, как выглядело решение о повышении до 65-и лет, сколько людей работает, как выглядит наша рабочая сила, в какой степени смогли трансформироваться в рабочие места с более высокой добавленной стоимостью (...). Мы должны следить за этими данными, а так как время 65-летнего пенсионного возраста еще не наступило, то и анализ готовы делать на 3 года вперед. По мере приближения этого времени нам и впредь придется анализировать данные", — пояснил министр.

ELTA напоминает, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала до 2040 г. повысить трудоспособный возраст в Литве до 72 лет.