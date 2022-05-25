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В настоящее время наблюдается тенденция, что многие беженцы из Украины хотят вернуться на родину, говорит министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.
Глава Соцмина Литвы: многие украинцы хотят вернуться на родину
© AFP / Scanpix

"Мы наблюдаем тенденцию, что многие люди хотят вернуться на родину", - сказала министр журналистам в среду.

По ее словам, около 700 украинцев уведомили об отъезде Департамент миграции.

С начала войны в Украине в Литву прибыло около 54 тыс. украинцев, из них 21,4 тыс. являются несовершеннолетними.

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