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Оппозиционная партия социал-демократов Литвы призывает к отставке главу парламентского Комитета иностранных дел Жигимантаса Павилёниса. Такое решение приняли на заседании президиума партии.
Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas
Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению соцдемов, Павилёнис вместо того, чтобы проводить внешнюю политику страны, своим непрофессионализмом постоянно наносит вред репутации Литвы, поэтому должен покинуть занимаемый пост.

"Мы видим, что он сознательно и последовательно порочит репутацию Литвы за границей, унижает службу президента в узких интересах своей партии. Это неприемлемо. Такой человек не может представлять Литву за границей. Ни один политик, поехав в другую страну, никогда плохо не говорит о своей стране. Никогда. Ведь он - визитная карточка своей страны", - сказала лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте.

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По ее словам, постоянные публичные комментарии Павилёниса в стране и во время дипломатических визитов за рубежом о президенте Литвы Гитанасе Науседе и его конституционных полномочиях неслучайны.

"Я вижу систематические действия консерваторов в умалении и унижении президентской службы. И это длиться больше полугода. Странно слышать реплики правящих о том, что, быть может, Павилёнис пошутил или в очередной раз наговорил глупостей. Это неправда. Консерваторы последовательно и координировано стараются изолировать президента - это их официальная доктрина. Их цель - сосредоточить больше власти в своих руках, чем они наносят серьезный вред международной репутации Литвы", - считает глава соцдемов.

Соцдемы призывали Павилёниса покинуть занимаемый пост уже в феврале 2021 года, когда он, отправившись в Грузию, высказывал собственное мнение, поддержал одну из оппозиционных сторон. Социал-демократы считают, что своим поведением Павилёнис нанес вред грузинско-литовским отношениям.

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