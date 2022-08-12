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В то время, как литовские учреждения и коммерческие банки выясняют, как обслуживать российские платежи за транзит подсанкционных товаров в Калининград через Литву, глава банка Siauliu bankas, который намерен остановить эти платежи с сентября, говорит, что они все еще ждут от властей ответа, является ли транзит значимой функцией государства.
Vytautas Sinius
Vytautas Sinius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Государственные учреждения должны четко заявить эту позицию, является ли транзит значимой функцией государства или нет", - сказал BNS в пятницу Витаутас Синюс - председатель правления и глава администрации единственного банка, осуществляющего такие платежи в Литве.

"Ожидаются разъяснения государственных учреждений, как государство интерпретирует транзит в данном контексте. Это то, что сейчас ожидается", - сказал глава администрации Siauliu bankas.

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Однако глава Siauliu bankas подчеркнул, что при принятии решения об обслуживании платежей за транзит вопрос о его значимости для государства не является единственным.

"Должны быть оценены все вопросы управления рисками, связанные с транзитом, а также оценка обеспечения функций государственного значения - трактуется ли это именно так. Другое дело - санкционный риск, который проявляется при операциях с Россией и Беларусью. Если будет что-то еще, мы дадим этому дополнительную оценку", - сказал Синюс.

"Мы не можем идти на неконтролируемый или трудно контролируемый риск", — добавил он.

Синюс не смог ответить, в какой именно форме госучреждения должны выразить свою позицию по оплате калининградского транзита.

Siauliu bankas ранее заявлял, что с сентября больше не будет осуществлять никаких операций с Россией и будет применять исключения только в случае, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила в четверг, что санкции Сообщества против России и Беларуси не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и власти Литвы должны успокоить банки по этому поводу.

22 июля Литовские железные дороги возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, который был остановлен с середины июня.

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