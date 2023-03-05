Глава штаба соцдемов рассчитывает, что у партии будет больше всего мэров уже после первого тура

"Конечно, что у нас нет недостатка в амбициях, и муниципальные выборы, прямые выборы мэра обычно означают для нас хорошие результаты. Мы считаем, что это произойдет и в этом году. У нас есть желание и амбиции увидеть первые успехи уже в первом туре. Мы рассчитываем, что уже в первом туре в разных регионах должны победить от 4 до 7 мэров", - в воскресенье вечером в штабе СДПЛ журналистам сказал М. Синкявичюс.

"Поэтому у меня лично подозрение, что после первого тура у социал-демократов, вероятно, будет больше всего мэров, избранных в первом туре. Мы также думаем и рассчитываем, что от 24 до 26 наших кандидатов будут участниками второго тура", - добавил он.

М. Синкявичюс также отмечает, что СДПЛ надеется иметь представителей во всех муниципальных советах.

Политик надеется, что СДПЛ сохранит и, возможно, даже увеличит количество постов мэров.

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.