Глава штаба соцдемов рассчитывает, что у партии будет больше всего мэров уже после первого тура

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Глава избирательного штаба Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс надеется, что на муниципальных выборах у социал-демократов будет больше всего мэров, избранных в первом туре. Политик также утверждает, что СДПЛ поставила перед собой цель иметь своих представителей во всех муниципальных советах.
Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius
© ELTA / Marius Morkevičius

"Конечно, что у нас нет недостатка в амбициях, и муниципальные выборы, прямые выборы мэра обычно означают для нас хорошие результаты. Мы считаем, что это произойдет и в этом году. У нас есть желание и амбиции увидеть первые успехи уже в первом туре. Мы рассчитываем, что уже в первом туре в разных регионах должны победить от 4 до 7 мэров", - в воскресенье вечером в штабе СДПЛ журналистам сказал М. Синкявичюс.

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"Поэтому у меня лично подозрение, что после первого тура у социал-демократов, вероятно, будет больше всего мэров, избранных в первом туре. Мы также думаем и рассчитываем, что от 24 до 26 наших кандидатов будут участниками второго тура", - добавил он.

М. Синкявичюс также отмечает, что СДПЛ надеется иметь представителей во всех муниципальных советах.

Политик надеется, что СДПЛ сохранит и, возможно, даже увеличит количество постов мэров.

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.

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