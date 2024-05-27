Глава штаба Науседы уходит из политики: только что закончился важный этап в моей жизни

О том, что эта предвыборная кампания была для него последней, он сообщил в Facebook.

„Сегодня вечером я получил поздравления с возвращением, вопросы о том, какую должность я займу и т. п. Ответ очень простой: эта предвыборная кампания была моим последним танцем в политике“, – написал он в своем аккаунте в Facebook.

По словам П. Мачюлиса, его уход из политики связан с реализацией давней мечты – он реализует себя в семейном бизнесе.

„Наступил такой этап в жизни, когда хочется не только инвестировать, но и активно участвовать в организации и создании бизнеса. И я неописуемо счастлив, что буду участвовать в этом творчестве вместе со своей семьей“, – добавил он.