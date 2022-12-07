Глава Сената: принимая ракеты Patriot, Польша и далее будет поддерживать их передачу Украине

Об этом он сказал после заявления министра обороны Польши Марюша Блащака о том, что его страна примет ракеты Patriot из Германии, хотя ранее Варшава призывала Берлин вместо этого отправить их в Украину.

"Была дискуссия, которая уже завершилась - эти системы будут в Польше. Однако нет абсолютно никаких сомнений в том, что мы взяли на себя обязательства в двусторонних и трехсторонних переговорах, что будем поддерживать необходимость передачи Украине как можно большего количества батарей Patriot, потому что ПВО Украины является одним из основных элементов, который необходим для победы в войне", - заявил Гродский на совместной пресс-конфренции глав парламентов Литвы, Польши и Украины в Вильнюсе.

Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, подчеркнул, что военная тактика России нацелена на мирных жителей, поэтому "закрытие неба для Украины является вопросом номер один".

"Нам действительно нужны современные системы, такие как Patriot, — это приоритет. Мы общаемся по этому вопросу с коллегами, говорим об этом на других уровнях. И я буду благодарен тем странам, которые влияют на решения, чтобы Украина в ближайшее время получила системы противоракетной обороны и ПВО, чтобы максимально сохранить жизни в Украине", - сказал Стефанчук.

Германия предложила развернуть в Польше современную систему американского производства Patriot после произошедшего в прошлом месяце взрыва в польской приграничной деревне, в результате которого погибли двое человек. Предполагается, что причиной взрыва стала ошибка украинской системы ПВО.

Однако тогда польские власти заявили Берлину, что вместо этого следует отправить систему в Украину, которая защищается от ракетных атак России.

Германия ответила, что должна обсудить эти решения с НАТО, поскольку система является частью комплексной обороны Североатлантического союза. Однако глава Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что это вопрос, который государство должно решать само.

Варшава придерживалась позиции, что размещение ракет в Украине повысило бы безопасность как Польши, так и ее соседа, воюющего с Россией.

США уже разместили ракеты Patriot в Польше, а Германия разместила их в Словакии.