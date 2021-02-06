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В Литве не планируют использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Vakcina
Vakcina
© Shutterstock

"Нет, не планируем, поскольку эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало, таким будет комментарий", – сказала она журналистам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля выразил надежду на то, что российская вакцина от COVID-19 в ближайшее время будет использоваться во всем ЕС. Боррель, находясь с визитом в Москве, сказал, что "Спутник V" - "хорошая вакцина для всего человечества".

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На вопрос, будет ли Литва закупать эту вакцину, если ее зарегистрируют в ЕС, Шимоните ответила, что не может руководствоваться предположениями.

"Европейское агентство лекарственных средств решает, какую вакцину зарегистрировать, а не господин Боррель. Больше комментариев на эту тему не будет, "Спутник" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель для вакцинации", – сказала она.

В России вакцина была зарегистрирована в августе, многие страны интересуются ее закупками.

ЕС подписал шесть договоров о приобретении 2 млрд доз вакцины разных производителей, но пока зарегистрированы лишь три варианта. Поставки вакцины затягивает процесс производства. Европейское агентство лекарственных средств еще не получало заявки на регистрацию вакцины "Спутник V".

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