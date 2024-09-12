2024.09.12 18:02

Глава порта: для груза российской селитры найден другой порт, вопрос о ремонте судна в Клайпеде еще будет решаться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algis Latakas
Algis Latakas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

По словам главы дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгиса Латакаса, груз российской селитры в Клайпеде не был принят и для него был найден другой порт. Однако, по его словам, еще предстоит решить, можно ли будет в Клайпеде ремонтировать судно, которое ходит под мальтийским флагом.

„Найден порт, который согласен принять и выгрузить этот груз. (...) После оценки всей ситуации, было принято решение не принимать этот груз в Клайпеде (…) был найден порт, где груз будет выгружен. Позже будет решено, сможет ли судно зайти в Клайпеду для ремонта“, - сообщил журналистам в четверг Латакас.

„Однако мы не видим причин, по которым разгруженное, пустое судно, которое ходит под приемлемым для нас флагом, и чьи владельцы приемлемы для нас, не может зайти в Клайпеду на ремонт“, - отметил он.

Латакас утверждает, что судно не раз посещало Клайпедский порт, а груз не был принят только из-за его происхождения.

„Это судно не раз посещало наш порт, и мы действительно не видим проблемы, чтобы оно зашло в порт пустым и свободным, без груза“, - сказал руководитель дирекции Клайпедского государственного морского порта.

Латакас также призвал „не сеять панику“ по поводу ситуации. По его словам, судно, выходившее из Белого моря, получило повреждения, а тендер на его ремонт выиграла одна из компаний, находящихся в Клайпеде.

Он также подчеркнул, что судно ходит под флагом Мальты и принадлежит компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Кораблей под российским флагом, по его словам, в Клайпеде не было уже два года.

В среду портал Delfi сообщил, что поврежденное судно с 20 000 тоннами аммиачно-нитратных удобрений из России, возможно, отправится в Литву. Корабль под мальтийским флагом в настоящее время пришвартован у берегов Норвегии.

Глава дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас заявил, что решение о допуске судна в порт будет принято в ближайшее время.

Хотя нитрат аммония используется в качестве удобрения, он также является взрывчатым веществом, взрывчатка на базе которого используется для сноса старых зданий или в военных целях.

Огромный запас аммиачной селитры стал причиной взрыва в Бейруте в августе 2020 года, в результате чего погибли по меньшей мере 218 человек и были ранены еще 7000.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии