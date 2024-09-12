Глава порта: для груза российской селитры найден другой порт, вопрос о ремонте судна в Клайпеде еще будет решаться

„Найден порт, который согласен принять и выгрузить этот груз. (...) После оценки всей ситуации, было принято решение не принимать этот груз в Клайпеде (…) был найден порт, где груз будет выгружен. Позже будет решено, сможет ли судно зайти в Клайпеду для ремонта“, - сообщил журналистам в четверг Латакас.
„Однако мы не видим причин, по которым разгруженное, пустое судно, которое ходит под приемлемым для нас флагом, и чьи владельцы приемлемы для нас, не может зайти в Клайпеду на ремонт“, - отметил он.
Латакас утверждает, что судно не раз посещало Клайпедский порт, а груз не был принят только из-за его происхождения.
„Это судно не раз посещало наш порт, и мы действительно не видим проблемы, чтобы оно зашло в порт пустым и свободным, без груза“, - сказал руководитель дирекции Клайпедского государственного морского порта.
Латакас также призвал „не сеять панику“ по поводу ситуации. По его словам, судно, выходившее из Белого моря, получило повреждения, а тендер на его ремонт выиграла одна из компаний, находящихся в Клайпеде.
Он также подчеркнул, что судно ходит под флагом Мальты и принадлежит компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Кораблей под российским флагом, по его словам, в Клайпеде не было уже два года.
В среду портал Delfi сообщил, что поврежденное судно с 20 000 тоннами аммиачно-нитратных удобрений из России, возможно, отправится в Литву. Корабль под мальтийским флагом в настоящее время пришвартован у берегов Норвегии.
Глава дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас заявил, что решение о допуске судна в порт будет принято в ближайшее время.
Хотя нитрат аммония используется в качестве удобрения, он также является взрывчатым веществом, взрывчатка на базе которого используется для сноса старых зданий или в военных целях.
Огромный запас аммиачной селитры стал причиной взрыва в Бейруте в августе 2020 года, в результате чего погибли по меньшей мере 218 человек и были ранены еще 7000.