Глава Погранслужбы: похищенный ребенок не был передан Литве

"Такая передача (похищенного ребенка в Литву – ELTA) не состоялась. Также у нас есть информация, что указанный человек, который, вероятно, имеет гражданство Российской Федерации, освобожден и в настоящее время находится в Калининградской области", - сообщил в среду радио LRT Р. Любаев.

В воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.

По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.