2024.09.02 13:08

Глава погранслужбы Литвы: осенью миграционные потоки на границе станут более интенсивными

 
Мартина Пикелите
ELTA
ru.DELFI.lt
Rustamas Liubajevas
Rustamas Liubajevas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Командующий Службой охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев прогнозирует, что в начале осени миграционные потоки на границе Литвы с Беларусью могут усилиться. Однако, по его словам, количество и направление передвижения нелегально пересекающих границу находится в руках режима Александра Лукашенко.

„Все время осенью, в сентябре-октябре миграционные потоки увеличиваются, это общая тенденция. Поскольку зимой, как показывает наш опыт, эти потоки уменьшаются из-за погодных условий, мигрантам сложнее попасть в Литву. Поэтому теперь мы прогнозируем рост“, - сказал Elta Р. Любаев.

„Потоки могут увеличиться в любое время, но европейская практика такова, что, когда лето заканчивается, в первые дни осени потоки увеличиваются. И организаторы, и сами мигранты хотят воспользоваться возможностью попасть в Евросоюз (ЕС) достаточно безопасно, пока погодные условия благоприятные“, - подчеркнул он.

Однако командующий СОГГ утверждает, что такие прогнозы могут и не сбыться, поскольку, по его словам, поток мигрантов контролируется режимами Кремля и А. Лукашенко.

„Очень сложно сказать и прогнозировать, потому что вся гибридная атака организована искусственно режимом Лукашенко. В любой момент эти потоки могут быть направлены в нашу страну, и тогда у нас на границе с Беларусью появятся мигранты. Так что сказать на 100 проц., какой будет ситуация в октябре, очень сложно. Все будет зависеть от политической ситуации и желания режимов Лукашенко, Кремля, „наказать“ ту или иную страну ЕС нашего региона“, - сказал он.

Приоритет деятельности СОГГ: усиление охраны границы с Россией

После заявления еще в апреле о желании укрепить границу Литвы с Россией Р. Любаев уверяет, что эта задача является одним из приоритетов деятельности СОГГ. По его словам, на этом участке уже обновлена ​​часть систем пограничного контроля.

„Усиление охраны границы Литвы с Россией является приоритетом нашей деятельности в этом году. Мы уже многое сделали, выделили дополнительные силы для охраны границы, будут обновлены системы мониторинга границы, на границе будет происходить развитие инфраструктуры. Совместно с военными мы работаем над мерами контрмобильности и фортификации. Судя по общеполитическому контексту, хотя сейчас мы не фиксируем там серьезных нарушений, эта граница является одним из приоритетов нашей деятельности“, - подчеркнул командующий СОГГ.

ELTA напоминает, что в последнее время снова увеличился поток мигрантов, пытающихся незаконно пересечь государственную границу Латвии, пограничники Литвы и Эстонии оказывают помощь соседней стране.

В этом году Латвия зафиксировала почти 3,5 тыс. нелегальных мигрантов. В Литву из Беларуси с начала года не впустили 466 нелегальных мигрантов.

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