2024.08.27 09:36

Глава погранслужбы Литвы о ситуации на границе: если мигранты не пересекают границу сегодня, то могут пересечь завтра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев
глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Комментируя рост потоков нелегальной миграции в Латвии, глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев уверяет, что ситуация в регионе остается напряженной. Поэтому, по его словам, несмотря на сократившиеся попытки мигрантов пересечь границу в Литве, ситуация может измениться в любой день.

„Ситуация в регионе остается напряженной. Если сегодня у нас не так много мигрантов, незаконно пересекающих границу, завтра или послезавтра их, вероятно, будут тысячи. Это в основном зависит от политической повестки режимов Лукашенко и Кремля“, – сказал Р. Любаев на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации на латвийской границе.

Глава СОГГ также подчеркнул, что в настоящее время в Литве действует достаточно эффективная система пограничного наблюдения, которая позволяет быстрее реагировать на соответствующие ситуации на границе.

ELTA напоминает, что на фоне недавнего увеличения потока мигрантов, пытающихся незаконно пересечь государственную границу в Латвии, пограничники Литвы и Эстонии оказывают помощь соседней стране.

В этом году в Латвии зафиксировано почти 3,5 тыс. нелегальных мигрантов. Между тем, за первые шесть месяцев этого года мигранты пытались незаконно попасть из Беларуси в Литву чуть более 350 раз.

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Delfi
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