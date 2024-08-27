Глава погранслужбы Литвы о ситуации на границе: если мигранты не пересекают границу сегодня, то могут пересечь завтра

„Ситуация в регионе остается напряженной. Если сегодня у нас не так много мигрантов, незаконно пересекающих границу, завтра или послезавтра их, вероятно, будут тысячи. Это в основном зависит от политической повестки режимов Лукашенко и Кремля“, – сказал Р. Любаев на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации на латвийской границе.