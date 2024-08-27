Глава погранслужбы Литвы о ситуации на границе: если мигранты не пересекают границу сегодня, то могут пересечь завтра

„Ситуация в регионе остается напряженной. Если сегодня у нас не так много мигрантов, незаконно пересекающих границу, завтра или послезавтра их, вероятно, будут тысячи. Это в основном зависит от политической повестки режимов Лукашенко и Кремля“, – сказал Р. Любаев на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации на латвийской границе.
Глава СОГГ также подчеркнул, что в настоящее время в Литве действует достаточно эффективная система пограничного наблюдения, которая позволяет быстрее реагировать на соответствующие ситуации на границе.
ELTA напоминает, что на фоне недавнего увеличения потока мигрантов, пытающихся незаконно пересечь государственную границу в Латвии, пограничники Литвы и Эстонии оказывают помощь соседней стране.
В этом году в Латвии зафиксировано почти 3,5 тыс. нелегальных мигрантов. Между тем, за первые шесть месяцев этого года мигранты пытались незаконно попасть из Беларуси в Литву чуть более 350 раз.