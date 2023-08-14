Глава погранслужбы Литвы: ЧВК "Вагнер" в Беларуси – это фактор риска

Шеф Восточноевропейского бюро "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе пообщалась с главой Службы охраны государственной границы Литвы Рустамом Любаевым. Интервью проходило в Вильнюсе и, в частности, одной из тем была угроза, которую несет странам восточной Европы ЧВК «Вагнер», солдаты которой сейчас дислоцируются в Беларуси. Ниже приводятся фрагменты интервью.
Большое спасибо, генерал, за эту возможность. Какова ситуация на границе? На польской, литовской, белорусской границе?
Рустам Любаев: Я бы, наверное сказал, что ситуация стабильная, но очень напряженная. Дело в том, что в нашем регионе существуют риски, которые не только касаются обычной незаконной деятельности, такой, как контрабанда товаров, но и связаны с продолжающимся конфликтом России и Украины. Более того, Беларусь в этом смысле является частью агрессии. Мы видим, что Беларусь активно участвует в агрессии против Украины. Обстановка в нашем регионе очень напряженная еще и из-за присутствия в Беларуси Группы «Вагнер».
В связи с присутствием «вагнеровцев» в Беларуси, Польша недавно направила на границу еще две тысячи военнослужащих. Планирует ли Литва что-то подобное? Какие меры вы принимаете для ответа на этот вызов?
Р.Л.: Совершенно верно. Мы планируем усилить охрану границы в плане развертывания дополнительных ресурсов, людских ресурсов, технического оснащения. Но в этом смысле мы также рассчитываем на наших партнеров, внутренних партнеров. У нас есть соглашения о сотрудничестве с Национальными силами обороны, с Национальной полицией, и мы уже развернули дополнительные ресурсы на границе.
Граница находится под наблюдением, пока в режиме повышенной готовности, потому что мы полагаем, что на границе могут быть провокации, организованные режимом Лукашенко и кремлевским режимом, конечно же, с участием «вагнеровцев».
Мы также будем увеличивать численность наших сотрудников на границе с Беларусью. У нас уже есть договоренность в правительстве о выделении дополнительных финансовых ресурсов, и в самое ближайшее время мы направим дополнительный персонал, чтобы обеспечить пограничный контроль и наблюдение за границей.
В понедельник группа «Вагнер» начала совместные учения с белорусской стороной рядом с границей. Заметили ли вы какие-то провокации, и как вы наблюдаете за этим процессом?
Р.Л.: Пока у нас нет больших технических возможностей – наблюдать за ситуацией на территории Беларуси. Я говорю о Службе охраны государственной границы. В этом плане мы, главным образом, полагаемся на информацию, которую предоставляют наши союзники и партнеры. За ситуацией в Беларуси следят НАТО, службы национальной безопасности в Литве, поэтому мы получаем всю необходимую информацию. На границе мы не отмечаем никакой необычной деятельности, которую можно было бы приписать «вагнеровцам».
Видите ли вы в наемниках группы «Вагнер» угрозу?
Р.Л.: Я бы не стал переоценивать риски. Мы должны очень внимательно относиться к их присутствию, потому что они являются дестабилизирующим фактором в регионе. Но я бы не переоценивал возможности группы «Вагнер». И хотя я не ожидаю открытой военной агрессии против члена ЕС и НАТО, риск гибели людей и провокаций, инцидентов на границе остается очень высоким. Так что, повторюсь, с моей точки зрения это фактор риска, но прямо сейчас я бы не переоценивал риски, исходящие от группы «Вагнер».