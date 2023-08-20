Глава Погранохраны Латвии: закрытие границы с Беларусью увеличит риск ее нелегального пересечения

В настоящее время существует два легальных пограничных пункта пропуска на автомобильных дорогах и один на железной дороге. Три пункта пропуска остаются закрытыми в связи с агрессивным поведением Беларуси, направляющей иммигрантов в Латвию.

Он отметил, что с этой недели на охрану границы уже направлены дополнительные силы пограничников, армии и полиции. Если пункты пропуска будут закрыты, то пограничники, работающие на этих пунктах, могут быть направлены для контроля "зеленой" границы.

"Полное закрытие границы может привести к остановке движения транспорта, как автобусов, так и грузов. В настоящее время границу ежедневно пересекают сотни автомобилей - грузовых и легковых. Движение сейчас достаточно интенсивное", - сказал Пуятс.

Пуятс не видит никаких проблем в связи с возможным закрытием границы. В случае закрытия пунктов пропуска пограничники поставят физические барьеры и, очевидно, должны будут дать людям время на возвращение в Латвию или Беларусь.

В целом, Пуятс обеспокоен происходящим, поскольку риск того, что в одном месте "зеленую границу" попытается нелегально пересечь еще больше людей, чем сейчас, достаточно высок. "Именно поэтому пограничный контроль своевременно усилен. В течение последних дней границу пытались пересечь по 50 человек в день, в начале недели их было 96. Однако на данный момент нет информации о том, что в одном месте в направлении Латвии будет находиться несколько сотен человек", - подчеркнул Пуятс.

Как сообщалось, 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой будет также дана оценка ситуации на границе с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, которая будет окончательно решена в Варшаве.