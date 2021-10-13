Глава пограничной службы: Литва дает Frontex объяснения, сама страна нарушений не выявила

"Если говорить об этих сообщениях, которые связаны с возможными нарушениями прав человека, идет рассмотрение и дискуссия с государством, в данном случае с Литвой, мы должны ответить. Мы предоставили ответы более чем на половину этих рапортов или запросов, сейчас их оценивает агентство Frontex", – сказал BNS Р. Любаевас.

По его словам, не было случаев, когда Литва, предоставляя ответ, расценила бы, что нарушение действительно имело место: "мы такого не фиксировали".

Глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны Frontex Фабрис Лежери недавно заявил, что агентство зафиксировало в Литве несколько десятков нарушений в отношении мигрантов.

Об этом в среду сообщил EUobserver.

"Зафиксировано, если я правильно помню 17 или почти, скажем 20 сообщений о серьезных инцидентах (англ. Serious Incident Report, SIR), где подозреваются нарушения основных прав в Литве", – цитируются слова Ф. Лежери, выступавшего в понедельник на мероприятии неправительственной организации EU Watch.

Р. Любаевас утверждает, что знает о 16 сообщениях: во вторник было получено еще одно, кроме тех, о которых было известно раньше. В одном из случаев рассмотрение было закрыто, т.к. информация о нарушении не подтвердилась.

Р. Любаевас отмечает, что встречался с Ф. Лежери и говорил об этих инцидентах, но пока не располагает дополнительными данными, поскольку они все еще рассматриваются.

"Он сказал, что каких-то особых результатов у него нет, но пока он не видит потребности прекращать операцию", – сказал глава СОГГЛ.

Р. Любаевас также подчеркнул, что Frontex на расследует нарушения, просто оценивает, могли ли они иметь место, а с учетом этого глава агентства решает, продолжать ли операцию Frontex или нет.

"Большинство этих рапортов были подготовлены в августе. Невзирая на эти сообщения и эту ситуацию, директор (агентства) все же принял решение продолжать эту операцию, и 6 октября операция была продлена до 30 ноября", – сообщил Р. Любаевас.

Он утверждает, что составляется "достаточно много" рапортов об инцидентах не только в Литве, но и в других странах, часть из них не обязательно связана с нарушениями прав человека.

Литва, по словам Р. Любаеваса, предоставляет объяснения о действующих в стране законодательных актах.

"Мы представили, прежде всего, объяснения, информацию о том, какова у нас правовая база, какие решения принимаются. Наш основной принцип в общении с Frontex, и с Евросоюзом это настоящая открытость, поскольку мы не планируем ничего скрывать", – сказала глава СОГГЛ.

Правозащитные организации Европейского союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.

Вильнюс в свою очередь указывает, что он проводит политику обращения вспять нелегальных мигрантов, поскольку Беларусь осуществляет гибридную атаку на Литву и Европейский союз. Также официальные лица страны отмечают, что мигранты могут законно подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных контрольно-пропускных пунктах или в посольствах.

В этом году через границу с Беларусью в Литву проникло почти 4 200 нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.