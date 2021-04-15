"Серьезно об удаленной работе речь не идет, мы перешли к живым заседаниям, очень надеюсь, что так сможем работать и далее, разве что ситуация резко ухудшится, но я не думаю, что так произойдет. Полагаю, что так мы будем работать и дальше в течение всей весенней сессии", – сказала спикер в четверг журналистам.

В начале весенней сессии заседания Сейма проходили удаленно, однако в конце марта парламент вернулся к работе в зале заседаний, поскольку у политиков появилась возможность прививаться препаратом AstraZeneca.

Руководство страны, министры, часть депутатов привились AstraZeneca, поощряя население вакцинироваться этим препаратом. Вакцинация препаратом этого производителя приостанавливалась на короткое время по причине выявленных редких случаев тромбоэмболии у привитых людей.

Согласно данным, которые ранее предоставила В. Чмилите-Нильсен, привились или изъявили желание привиться более 90 членов Сейма из 141. Некоторые политики переболели COVID-19, также некоторые из них были привиты раньше, попав в приоритетные группы по возрасту или состоянию здоровья.