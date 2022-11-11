"Восточный фланг Литвы является нашим общим, европейским восточным флангом. Поэтому возникает опасность для безопасности всех нас и мы все заинтересованы в том, чтобы защитить его как можно лучше, насколько позволяют наши возможности. Данное нами в апреле обещание было выполнено – канцлер и президент Науседа подписали соглашение", – сказала в пятницу министр во время совместной пресс-конференции.

"Вопрос инфраструктуры очень важен. Если мы думаем о долгосрочных решениях, нам нужна долгосрочная инфраструктура для того, чтобы мы имели бригаду, готовую к борьбе, и могли ее дислоцировать. Как упоминала, часть бригады будет в Литве, но часть – в Германии, которая могла бы быть дислоцирована в стране в течение нескольких дней", – сказала А. Бербок.

Г. Ландсбергис со своей стороны заверил главу МИД Германии, что Литва активно решает этот вопрос и в 2026 году будет иметь всю необходимую инфраструктуру для дислокации бригады.

"Если говорить об инфраструктуре, то в 2026 году Литва будет готова принять всю бригаду. У нас есть склады, казармы – все, что нужно. Это я передал от правительства Литвы правительству Германии. Это очень важный шаг для Литвы, весомая инвестиция, и мы движемся вперед", – заверил глава МИД Литвы.