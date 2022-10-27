"Ядерное сдерживание — одна из важнейших тем. Когда мы говорим о ядерном сдерживании, мы должны быть надежными, а чтобы быть надежными, мы должны быть современными, быть современными — это естественный способ быть лучше и надежнее", — сказал он в четверг после встречи с командующим ВС Литвы Вальдемарасом Рупшисом.

Новостной портал Politico сообщил в четверг, что официальные лица США сообщили союзникам по НАТО на встрече за закрытыми дверями в Брюсселе в этом месяце, что модернизированная авиационная гравитационная бомба B61-12 должна быть доставлена ​​в Европу в декабре этого года.

По данным издания, поставка ранее усовершенствованных бомб планировалась на весну следующего года.

В свою очередь командующий литовской армией сообщил, что во время встречи с генералом обсудил ситуацию с безопасностью в регионе.

"У нас была возможность обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, тенденции и перспективы военного развития НАТО. Командующий ОВС по трансформации представил свои приоритеты, недавно утвержденную военную концепцию НАТО и ее реализацию, процедуру планирования обороны НАТО в меняющейся ситуации, развитие критически важных возможностей с учетом всех аспектов ведения войны", - заявил В. Рупшис журналистам в четверг после встречи.

Генерал-лейтенант отметил, что командующий НАТО дал указания, как следует развивать и создавать литовскую армию.

В. Рупшис сообщил, что Литва в настоящее время сталкивается с проблемами в обеспечении вооружениями, так как промышленность не в состоянии удовлетворить спрос из-за интенсивной поддержки Украины со стороны западных стран.

"Одних финансов недостаточно для закупки оружия. Необходимо укреплять оборонную промышленность, для такой маленькой страны, как Литва, это действительно большой вызов. После этого визита у генерала будет более четкое представление о возможностях и недостатках Литвы в развитии армии с помощью оборонной промышленности", - отметил он.

По словам Ф. Лавиня, в ходе встречи удалось обсудить вызовы региональной безопасности и пути их решения.

"Наша миссия по пониманию, формированию и борьбе с быстро меняющейся средой безопасности как никогда актуальна. Сегодняшняя встреча с вами и представителями Министерства обороны стала прекрасной возможностью поделиться своим мнением и узнать о различных темах, таких как динамика эскалации, многоплановые действия", — добавил он.

В ходе своего визита в Литву Ф. Лавинь посетил Военную академию и Центр компетенции НАТО по энергетической безопасности. По его словам, в центре удалось обсудить, как лучше всего справляться с вызовами, возникающими в динамичной среде энергетической безопасности.

Это первый визит полководца в Литву. Ранее он посещал Эстонию во время международных военных киберучений.