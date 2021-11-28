"Режим Лукашенко использует уязвимых людей для давления на соседние государства. Это, как минимум, циничное поведение. Ни один союзник не останется в одиночестве, все союзники солидарно поддерживают Литву. И мы уже оказали некоторую практическую поддержку и помощь - НАТО направило в Литву группу экспертов, чтобы поделиться своим опытом борьбы с гибридными угрозами", - сказал Й. Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что миграционный кризис затронул как страны НАТО, так и ЕС.

"Литва относится к обеим организациям, поэтому важно, чтобы сегодня с визитом находимся вместе. И НАТО, и ЕС сотрудничают по широкому кругу вопросов безопасности, включая борьбу с гибридными угрозами. Сегодня мы обсудили, как мы можем активизировать наши совместные усилия, в том числе подписав новую декларацию, работая вместе для более эффективного противодействия угрозам", - сказал он.

Говоря о мобилизации российских войск возле Украины, Й. Столтенберг заявил, что необходимо попытаться деэскаларовать эту ситуацию.

"НАТО готово защищать всех союзников, и мы продолжим оказывать практическую и политическую поддержку нашему партнеру, Украине. Министры иностранных дел стран НАТО встретятся во вторник в Риге, чтобы оценить ситуацию в регионе и ситуацию в Грузии, Украине. Мы не поддадимся запугиваниям России", - сказал генсек НАТО.

Й. Столтенберг напомнил, что и далее продолжает способствовать диалогу.

"Альянс предложил провести заседание Совета Россия-НАТО 18 месяцев назад. Это предложение действует до сих пор и требует только одобрения России. НАТО продолжит выполнять миссию сдерживания и обороны и будет стремиться защитить страны Балтии, Польшу и отразить любую возможную агрессию", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Й. Столтенберг заверил, что если Россия решит применить силу, это, несомненно, будет иметь последствия.

"Мы покажем нашу волю и наши возможности, и последствия будут такими же, как и раньше: когда Крым был незаконно аннексирован, союзники по НАТО и ЕС ввели суровые финансовые и экономические санкции. С тех пор мы применяем положения о коллективной обороне, самые строгие со времен холодной войны", - напомнил генеральный секретарь НАТО.

Он сказал, что планов по размещению новых ракет в Европе нет.

"Но мы определенно должны реагировать, когда видим, что Россия постоянно нарушает соглашения о вооружениях, соглашения о ракетном разоружении большой дальности. (…) Мы также должны гарантировать, что наша система обороны и сдерживания заслуживает доверия, мы будем продолжать тесно работать над этим, мы будем повышать боеготовность наших сил. Мы развернули систему противоракетной обороны, мы также укрепляем наши обычные возможности и продолжаем контролировать процесс вооружений", - сказал Й. Столтенберг.