Глава МВД: в связи с повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией в Литве повышен уровень угрозы

"В настоящее время уровень угрозы повышен. (...) Уровень угрозы был повышен при размещении "Вагнера" в Беларуси, затем, в ответ на изменившуюся ситуацию был скорректирован уровень угрозы. Сейчас он снова на повышенном уровне", – заявила журналистам А. Билотайте перед заседанием правительства в среду.

"В ответ на угрозы государству наши правоохранительные органы работают в зависимости от уровня угрозы. В ответ на эту ситуацию мы тоже сразу отреагировали – мое поручение было отдано в первую очередь Службе общественной безопасности (СОБ), чтобы повысили уровень готовности", – сказала министр внутренних дел.

По ее словам, для обеспечения безопасности также были задействованы полиция, сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) и армия.