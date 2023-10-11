Глава МВД: в связи с повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией в Литве повышен уровень угрозы

"В настоящее время уровень угрозы повышен. (...) Уровень угрозы был повышен при размещении "Вагнера" в Беларуси, затем, в ответ на изменившуюся ситуацию был скорректирован уровень угрозы. Сейчас он снова на повышенном уровне", – заявила журналистам А. Билотайте перед заседанием правительства в среду.
"В ответ на угрозы государству наши правоохранительные органы работают в зависимости от уровня угрозы. В ответ на эту ситуацию мы тоже сразу отреагировали – мое поручение было отдано в первую очередь Службе общественной безопасности (СОБ), чтобы повысили уровень готовности", – сказала министр внутренних дел.
По ее словам, для обеспечения безопасности также были задействованы полиция, сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) и армия.
"Задействованы и другие ведомства – в данном случае это дополнительное полицейское патрулирование, а также СОГГ, если речь идет об охране терминала сжиженного газа, поскольку у нас есть необходимая техника – патрулирование ведется с со стороны СОГГ", – сказала А. Билотайте.
"И мы сотрудничаем с другими нашими ведомствами, в первую очередь с армией, и с зарубежными партнерами", – сказала политик.
По словам А. Билотайте, для усиления охраны терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде решаются все технологические вопросы.
"Вопросы решаются как под водой, так и над водой – это учитывается. Как технологические, так и другие решения наших служб принимаются в целях обеспечения должного уровня защиты наших стратегических объектов", – подчеркнула министр внутренних дел.