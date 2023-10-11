Глава МВД: в связи с повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией в Литве повышен уровень угрозы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sekmadienį dėl nuotėkio buvo nutrauktas dujotiekio „Balticconnector“ darbas
Sekmadienį dėl nuotėkio buvo nutrauktas dujotiekio „Balticconnector“ darbas
ФОТО: AFP / Scanpix

Как утверждает министр внутренних дел Агне Билотайте, в связи с повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией в Литве сейчас повышен уровень угрозы. Министр также поручила Службе общественной безопасности (СОБ) повысить уровень готовности.

"В настоящее время уровень угрозы повышен. (...) Уровень угрозы был повышен при размещении "Вагнера" в Беларуси, затем, в ответ на изменившуюся ситуацию был скорректирован уровень угрозы. Сейчас он снова на повышенном уровне", – заявила журналистам А. Билотайте перед заседанием правительства в среду.

"В ответ на угрозы государству наши правоохранительные органы работают в зависимости от уровня угрозы. В ответ на эту ситуацию мы тоже сразу отреагировали – мое поручение было отдано в первую очередь Службе общественной безопасности (СОБ), чтобы повысили уровень готовности", – сказала министр внутренних дел.

По ее словам, для обеспечения безопасности также были задействованы полиция, сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) и армия.

"Задействованы и другие ведомства – в данном случае это дополнительное полицейское патрулирование, а также СОГГ, если речь идет об охране терминала сжиженного газа, поскольку у нас есть необходимая техника – патрулирование ведется с со стороны СОГГ", – сказала А. Билотайте.

"И мы сотрудничаем с другими нашими ведомствами, в первую очередь с армией, и с зарубежными партнерами", – сказала политик.

По словам А. Билотайте, для усиления охраны терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде решаются все технологические вопросы.

"Вопросы решаются как под водой, так и над водой – это учитывается. Как технологические, так и другие решения наших служб принимаются в целях обеспечения должного уровня защиты наших стратегических объектов", – подчеркнула министр внутренних дел.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии