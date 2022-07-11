"В Шенгенском кодексе появилось понятие "инструментализация миграции", которого не было. Также в целом появляется стандарт охраны границы (...), устанавливается все понятие инфраструктуры охраны границы", - сказал BNS министр.

"Возможно, не так, как мы рассчитывали — на максимальную поддержку - чтобы появилось понятие физического барьера, но это шаг вперед", — добавила она.

По словам министра, председательство Чехии в Совете ЕС может ускорить изменения в правовом регулировании ЕС и обеспечить эффективное реагирование в случаях инструментализации миграции и гибридных атак.

"Мы были рады тому, что Чехия перенимает председательство, потому что мы действительно слышали подтверждение от самого министра, что он возвращается к этим вопросам и будет уделять внимание и добиваться результатов, потому что то, что сегодня ЕС опаздывает с решениями, означает, что мы даем оружие и белорусскому, и российскому режиму. (...) Такая ситуация действительно неудовлетворительна", - заявила Билотайте.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло в общей сложности почти 4,2 тыс. мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Литва называет приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

Остановить поток мигрантов удалось в начале августа прошлого года, когда стала применяться так называемая политика разворота.

Миграционная политика Литвы подверглась критике со стороны организации по защите прав человека Amnesty International и Суда Европейского союза.

30 июня этот суд объявил, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам подавать прошение о предоставлении убежища и позволяют задерживать их просто за незаконный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Министр внутренних дел, в свою очередь, заявила, что Литва должна защищаться и не отступится от своих решений в отношении мигрантов.

Министры внутренних дел ЕС вместе со своими украинскими и молдавскими коллегами также обсудили в понедельник вопросы безопасности и помощи.

Билотайте сообщила BNS, что удалось договориться о помощи стран ЕС в разминировании территории Украины.

"Сегодня мы порадовались тому, что еврокомиссар Ильва Юханссон (...) постарается обеспечить, чтобы координация гуманитарного разминирования происходила на европейском уровне", — сказала министр внутренних дел.

"Мы видим, что появляется лидерство в этом вопросе со стороны Европейской комиссии", — сказала она.

В Праге Билотайте также подписала соглашение со Словакией о сотрудничестве на границе с Украиной с целью предотвращения незаконного ввоза оружия в ЕС.

"Такое соглашение между Словакией и Литвой является символом нашего единства, сотрудничества и взаимопомощи", - сказала министр.