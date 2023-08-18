Глава МВД: в настоящее время в отмеченных убежищах могут спрятаться около 28% населения

"В настоящее время мы достигли такого результата: отмечены такие убежища, где могли бы укрыться 28 проц. жителей Литвы", - в пятницу сказала журналистам А. Билотайте во время посещения Клайпедского района.

"В Литве не было убежищ. МВД начало создавать эту систему полностью с нуля. И на данный момент мы создали сеть по всей Литве, которая не является исчерпывающей, потому что наша цель – чтобы 40 проц. жителей районов и 60 проц. жителей крупных городов имели возможность укрыться в таких убежищах", - назвала цели министр.

Политик заверила, что учреждения продолжают работать над этим вопросом и стремятся предусмотреть создание укрытий в новостройках.

"Сейчас мы согласовываем, чтобы к новым зданиям общественного назначения появились новые требования – именно при их проектировании и строительстве", – пояснила А. Билотайте.

"Министерство окружающей среды должно подготовить и представить эти требования в ближайшее время. Мы также очень активно работаем с муниципалитетами", - подчеркнула она.