"Ситуация такая, что сказать, какое это число, сложно, но мы все понимаем, что мы не первая страна - они сначала доберутся до других стран и тогда уже попадут в Литву, так что первая - Польша, и оттуда они попадут в Литву, это наиболее реальный сценарий", - сказала министр ВД журналистам в четверг.

"Нам известно, что около 20% людей, которые попадут в Польшу, предположительно планируют приехать в Литву", - добавила она.

По словам министра, пока не ясно, сколько украинцев сейчас находится на границе с Польшей, однако "этот поток имеет место, и мы видим это из той информации, которая подается публично".

"Мы договорились, что будем координировать свои действия и ускорим процессы", - сказала Билотайте.

По ее словам, первые беженцы из Украины могут прибыть уже в четверг вечером.

"Мы со всей серьезностью относимся к ситуации и готовимся", - сказала глава МВД.

Сейчас Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, однако рассматриваются и другие сценарии.

"У нас три четких сценария. Первый: имеющееся число мест для расселения - около 10 тыс. Второй сценарий (...) - если 20 тыс. человек прибудет в Литву. И, такой уже, я бы сказал, критический - около 30 тыс. человек (...)", - сказал вице-министр ВД Виталиюс Дмитриевас.

По данным МВД, Польша сейчас готова принять около 200 тыс. человек, Латвия, Румыния и Словакия - по 10 тыс., Эстония - 3 тыс.

Первыми принять украинцев готовятся Лаздийское и Калварийское самоуправления, что на границе с Польшей, где беженцы будут информированы о миграционных процедурах, расселении.