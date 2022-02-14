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В условиях растущей угрозы военного конфликта в Украине Литва готовится ко всем возможным сценариям, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня обсуждались как сценарии, так и возможные решения наших ведомств", — заявила она журналистам в правительстве в понедельник.

Билотайте приняла участие в совещании в администрации президента по ситуации с безопасностью в регионе.

По словам министра, возможные сценарии самые разные, поэтому она их не конкретизировала.

"Ведомства действительно готовятся, решают и координируют свои действия", – сказала министр.

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По ее словам, в числе прочего Литва готовится принять потенциальных беженцев из Украины.

По словам Билотайте, эта миграция будет отличаться от миграции, организованной Беларусью с Ближнего Востока и Африки. По словам министра, в этом случае все было бы более предсказуемо, к тому же украинцы могли бы быстрее начать самостоятельную жизнь в Литве.

Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных и тяжелую военную технику на границе с Украиной и в Беларуси.

Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, Москва же это отрицает.

По сообщениям зарубежных СМИ, в ходе видеоконференции с союзниками президент США Джо Байден объявил, что данные американской разведки указывают на то, что Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля.

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