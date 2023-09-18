Глава МВД: рассматриваем установку физического барьера на заболоченных участках литовско-белорусской границы

"Министерство внутренних дел дало СОГГ поручение оценить эти возможности. В ближайшее время я проведу беседу с Министерством окружающей среды, чтобы мы могли оценить возможности строительства физической инфраструктуры на тех болотистых, охраняемых участках, будет это колючая проволока или другие меры – в зависимости от возможностей нашего государства", - в понедельник журналистам прокомментировала А. Билотайте.
"Мы видим, что есть возможность перемещения мигрантов именно через эти участки, потому что у нас есть камеры наблюдения на этих охраняемых территориях, но нет физического барьера или другой инфраструктуры. Мы рассматриваем и оцениваем, СОГГ поручено провести самооценку и представить соответствующие цифры и возможные решения", - сказала министр внутренних дел.
По словам А. Билотайте, пока неясно, какие ресурсы будут выделены на такую физическую инфраструктуру. Однако она отметила, что финансирование охраны границы Евросоюза не может быть использовано для строительства заборов или других заграждений.
"У нас еще осталась колючая проволока, ее остатки. И сейчас мы оцениваем, какие могут быть решения при ее реализации, какие будут цены", - сказала А. Билотайте.
"Что касается позиции Евросоюза, то она относительно финансирования физического барьера не изменилась. Евросоюз не финансирует конкретные проекты, такие как заборы, а финансирует инфраструктуру для охраны границы, в первую очередь системы наблюдения, патрульную тропу, которая сейчас также устанавливается на литовско-белорусской границе, дроны и антидроны", - сказала министр.