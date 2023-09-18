Глава МВД: рассматриваем установку физического барьера на заболоченных участках литовско-белорусской границы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в настоящее время рассматривается возможность установки инфраструктуры физической безопасности на заболоченных участках литовско-белорусской границы. По словам министра, в настоящее время Служба охраны государственной границы (СОГГ) проводит оценку физического барьера на охраняемых территориях.

"Министерство внутренних дел дало СОГГ поручение оценить эти возможности. В ближайшее время я проведу беседу с Министерством окружающей среды, чтобы мы могли оценить возможности строительства физической инфраструктуры на тех болотистых, охраняемых участках, будет это колючая проволока или другие меры – в зависимости от возможностей нашего государства", - в понедельник журналистам прокомментировала А. Билотайте.

"Мы видим, что есть возможность перемещения мигрантов именно через эти участки, потому что у нас есть камеры наблюдения на этих охраняемых территориях, но нет физического барьера или другой инфраструктуры. Мы рассматриваем и оцениваем, СОГГ поручено провести самооценку и представить соответствующие цифры и возможные решения", - сказала министр внутренних дел.

По словам А. Билотайте, пока неясно, какие ресурсы будут выделены на такую ​​физическую инфраструктуру. Однако она отметила, что финансирование охраны границы Евросоюза не может быть использовано для строительства заборов или других заграждений.

"У нас еще осталась колючая проволока, ее остатки. И сейчас мы оцениваем, какие могут быть решения при ее реализации, какие будут цены", - сказала А. Билотайте.

"Что касается позиции Евросоюза, то она относительно финансирования физического барьера не изменилась. Евросоюз не финансирует конкретные проекты, такие как заборы, а финансирует инфраструктуру для охраны границы, в первую очередь системы наблюдения, патрульную тропу, которая сейчас также устанавливается на литовско-белорусской границе, дроны и антидроны", - сказала министр.

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