Глава МВД: рассматриваем установку физического барьера на заболоченных участках литовско-белорусской границы

"Министерство внутренних дел дало СОГГ поручение оценить эти возможности. В ближайшее время я проведу беседу с Министерством окружающей среды, чтобы мы могли оценить возможности строительства физической инфраструктуры на тех болотистых, охраняемых участках, будет это колючая проволока или другие меры – в зависимости от возможностей нашего государства", - в понедельник журналистам прокомментировала А. Билотайте.

"Мы видим, что есть возможность перемещения мигрантов именно через эти участки, потому что у нас есть камеры наблюдения на этих охраняемых территориях, но нет физического барьера или другой инфраструктуры. Мы рассматриваем и оцениваем, СОГГ поручено провести самооценку и представить соответствующие цифры и возможные решения", - сказала министр внутренних дел.