Глава МВД: прямой угрозы со стороны наемников "Вагнер" нет, но охрана границы - на самом высоком уровне

"В настоящее время прямых угроз для нашей страны нет, но, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, проводятся регулярные совещания, мы работаем с разведывательными органами и с другими нашими учреждениями – Министерством обороны, армией", - в среду журналистам заявила А. Билотайте.

Министр указала, что ведомства усилили бдительность на границе с Беларусью, где используется помощь армии. Кроме того, отмечает политик, ранее установленные средства для охраны границы – физический барьер и системы мониторинга – также помогают защититься от потенциальных вызовов.

"Сейчас все действительно на высшем уровне и планов по снижению этого уровня нет, потому что ситуация не меняется. Мы должны быть бдительными – этим занимаются все наши учреждения", - заверила она.