Глава МВД: прямой угрозы со стороны наемников "Вагнер" нет, но охрана границы - на самом высоком уровне

"В настоящее время прямых угроз для нашей страны нет, но, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, проводятся регулярные совещания, мы работаем с разведывательными органами и с другими нашими учреждениями – Министерством обороны, армией", - в среду журналистам заявила А. Билотайте.
Министр указала, что ведомства усилили бдительность на границе с Беларусью, где используется помощь армии. Кроме того, отмечает политик, ранее установленные средства для охраны границы – физический барьер и системы мониторинга – также помогают защититься от потенциальных вызовов.
"Сейчас все действительно на высшем уровне и планов по снижению этого уровня нет, потому что ситуация не меняется. Мы должны быть бдительными – этим занимаются все наши учреждения", - заверила она.
Однако, если ситуация с безопасностью изменится, министр внутренних дел указала, что органы будут использовать план прикрытия границы, утвержденный Правительством в начале месяца. Он был обновлен Министерством внутренних дел в сотрудничестве с армией, пограничниками и Министерством обороны после последнего заседания Государственного совета обороны (ГСО).
"Он обновляется с учетом новой геополитической ситуации, новых угроз, чтобы облегчить быстрое реагирование на появление новых угроз на нашей границе. Есть определенные показатели, и в соответствии с этим планируется работа наших отдельных учреждений, служб, армии", - сказала А. Билотайте, добавив, что план прикрытия границы не является публичным, поэтому больше деталей о возможной реакции на угрозы она не предоставила.