"Сегодня нам кажется, что нет ничего страшнее войны. Однако мы должны понимать, что принудительные браки, торговля органами, сексуальная эксплуатация, рабский труд, торговля детьми – все это происходит вокруг нас каждый день. Когда мы говорим о жертвах торговли людьми, мы говорим не о статистике, а о трагически сломанных судьбах людей нашей страны. Даже одна жертва торговли людьми – это слишком много. Поэтому мы будем и впредь сосредоточенно и неустанно стремиться к предотвращению этих преступлений", - сказала А. Билотайте на конференции "10 лет борьбы с торговлей людьми – достижения и вызовы".
Министр обращает внимание на то, что по мере изменения геополитической ситуации меняется и торговля людьми – на смену привычным методам торговли людьми, известным правоохранительным органам, приходят новые формы торговли людьми. Современная торговля людьми и ее этапы от вербовки до эксплуатации жертв интенсивно перемещаются в киберпространство, где нет международных границ и достаточно навыков и инструментов для выявления жертв и привлечения торговцев людьми к уголовной ответственности.
Министр А. Билотайте также подчеркнула, что как только прибыли первые военные беженцы из Украины, абсолютное большинство которых составляют женщины и дети, Литва немедленно приняла все необходимые превентивные меры для их защиты от опасностей торговли людьми.
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