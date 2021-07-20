Министерство во вторник распространило эту позицию в ответ на критику и опасения по поводу обеспечения прав мигрантов.

Как отмечает министерство, поправки к закону не нарушают установок права Евросоюза (ЕС) и обеспечивают право иностранцев на судебную защиту.

МВД утверждает, что постоянно растущее число иностранцев, которые незаконно пересекают госграницу, а после злоупотребляют процессом предоставления убежища, обусловил максимально быстрое узаконивание правовых положений. Это обеспечивает ускоренное рассмотрение прошений о предоставлении убежища и позволяет сотрудникам миграционных ведомств оперативно и эффективно рассматривать большее количество таких прошений.

"Реагируя на это, мы обязаны были менять определенные положения законов и так обеспечить, чтобы в работе как системы миграции, так и судов не было перебоев из-за исключительно большого количества прошений об убежище", - сказала А. Билотайте для пресс-релиза.

Она подчеркивает, что это не обычный миграционный кризис, а целенаправленно осуществляемая гибридная агрессия против Литвы.

"Литва является правовым государством и максимально старается обеспечить соблюдение национального и международного права в области прав человека. Однако экстремальная ситуация из-за массового наплыва незаконных мигрантов из Беларуси ставит Литву перед серьезными вызовами. Наше государство охраняет внешнюю границу ЕС, поэтому мы вынуждены предпринимать безотлагательные действия на национальном уровне", - говорит министр.

Министерство подчеркивает, что каждое государство, с учетом и международных обязательств, вправе контролировать прибытие, пребывание и высылку иностранцев.

Оно отмечает, что принятые поправки к закону "О правовом положении иностранцев" обеспечивают, что определенные права могут временно и пропорционально ограничиваться только в том случае, если их нельзя обеспечить в силу объективных и обоснованных причин, а гарантируемая государством правовая помощь будет предоставляться в течение всего процесса.

Кроме того, иностранцу гарантируется право на материальные условия приема, предоставление необходимой медицинской помощи, а наиболее уязвимым лицам - и право пользоваться соответствующими их специальным потребностям условиями.

Кроме того, каждое прошение о предоставлении убежища рассматривается индивидуально и в каждом случае проводится в жизнь закрепленный в международном праве принцип невозвращения - не высылать и не возвращать лицо (даже если оно является незаконно прибывшим мигрантом) в государства или на их приграничные территории, на которых ему грозит преследование, смертная казнь, пытки или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

"Таким образом, изменения в законе не нарушают положения права ЕС, устанавливающие, что связанные с просителями решения можно обжаловать в установленном национальным правом порядке и должна быть предоставлена возможность обращения в судебную институцию", - утверждает министерство.

Советник президента Повилас Мачюлис во вторник подверг критике эти поправки, утверждая, что Сейм выбросил в мусорную корзину права мигрантов, поэтому глава государства рассматривает возможность наложить вето на эти поправки.

Президент Гитанас Науседа во вторник встречается с представителями правящих, чтобы обсудить эти поправки.