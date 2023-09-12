Глава МВД: паспорт иностранца – только для пострадавших от белорусского режима

"Позиция Министерства внутренних дел заключается в том, что паспорта иностранцев должны выдаваться тем лицам, которые пострадали или подвергаются преследованиям со стороны режима. Для того чтобы этот процесс работал, должен быть механизм, в котором участвовали бы и Министерство иностранных дел, и Департамент госбезопасности", - сказала министр журналистам во вторник.

А. Билотайте отметила, что планируется также продлить срок действия указанного документа.

"Видя вызовы, мы в ближайшее время зарегистрируем предложение о том, чтобы паспорт иностранца действовал не один год, а дольше – до трех лет", - сказала министр.

"Есть соответствующие законодательные изменения, которые будут зарегистрированы в ближайшее время", - отметила она.