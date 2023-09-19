Глава МВД оценила замечания ООН по поводу мигрантов: прежде всего следует говорить о вызовах, возникающих в Беларуси

"Эта критика продолжается постоянно. Это не какие-то новые вещи. Но я хочу отметить, что Литва защищается. Защищается от гибридной атаки, организованной Лукашенко – то есть инструментализации мигрантов. И мне бы очень хотелось обратить внимание (...) – Литва обратилась в ООН с просьбой обратить внимание конкретно на проблемы, происходящие в Беларуси. Там режим собирает этих людей, организует их и подталкивает к опасности для их жизни и здоровья. В данном случае, мне кажется, прежде всего следует поговорить о возникающих там вызовах", - заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.