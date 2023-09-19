Глава МВД оценила замечания ООН по поводу мигрантов: прежде всего следует говорить о вызовах, возникающих в Беларуси

Так политик реагирует на высказывания представителя Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Анники Сандлунд о миграционной политике страны.
"Эта критика продолжается постоянно. Это не какие-то новые вещи. Но я хочу отметить, что Литва защищается. Защищается от гибридной атаки, организованной Лукашенко – то есть инструментализации мигрантов. И мне бы очень хотелось обратить внимание (...) – Литва обратилась в ООН с просьбой обратить внимание конкретно на проблемы, происходящие в Беларуси. Там режим собирает этих людей, организует их и подталкивает к опасности для их жизни и здоровья. В данном случае, мне кажется, прежде всего следует поговорить о возникающих там вызовах", - заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.
Министр заверила, что позиция Литвы остается прежней – границы страны остаются закрытыми для нелегальной миграции.
"Мы занимаем такую позицию со странами Балтии, а также с Польшей, потому что это наша позиция – защищать безопасность нашего государства", - подчеркнула она.
"Наш долг также защищать внешнюю границу Европейского союза. Мы делаем это. Защита внешней границы Литвы находится на самом высоком уровне и сегодня диктует, каким должен быть стандарт", - сказала А. Билотайте.
Представитель УВКБ ООН в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд выступила с критикой в адрес миграционной политики Литвы. По ее словам, несмотря на то что Беларусь использует иностранцев как инструмент гибридной атаки, мигрантов следует пускать в страну и только после этого определять применимый в отношении их статус.