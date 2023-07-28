Глава МВД обратилась к президенту по поводу лишения Дробязко гражданства

Обращение министра основано на законе о гражданстве с учетом информации, предоставленной компетентными органами, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел (МВД). Согласно закону о гражданстве, правом на принятие решения по данному вопросу обладает президент.
"Департамент миграции, обобщив информацию, предоставленную всеми ответственными учреждениями, в своем представлении в МВД подтверждает, что гражданка Литовской Республики Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Навкой, которая связана с правящим режимом Российской Федерации", — сообщает МВД.
Информация из открытых источников российских СМИ свидетельствует о том, что Дробязко сотрудничает с Татьяной Навкой, супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, участвует в организуемых ею шоу танцев на льду, за что, предположительно, получает вознаграждение, сообщает министерство.
МВД также отмечает, что мероприятия с участием Дробязко способствуют созданию имиджа России как великой страны, организующей исключительные мероприятия в мире, способствуя тем самым продвижению нарратива режима РФ о "Русском мире" и укреплению потенциала режима Российской Федерации.
Также отмечается, что гражданка Литвы Дробязко не осудила и не выступила против жестоких военных действий Российской Федерации, наносящих ущерб территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
"Военные действия Российской Федерации представляют большую угрозу для безопасности государств региона, в том числе Литовской Республики, а также для всего евроатлантического сообщества. Несмотря на это, Дробязко продолжает участвовать в мероприятиях в поддержку режима Российской Федерации", – говорится в пресс-релизе МВД.
В пресс-релизе подчеркивается, что, по мнению ответственных государственных учреждений, гражданин Литовской Республики должен быть лоялен Литовскому государству.
"Следует отметить, что, вступая в гражданство Литовской Республики, Дробязко также обещала соблюдать законы Литовской Республики, уважать независимость государства и его территориальную целостность, но своими действиями она нарушает данное присягой обещание и, сотрудничая с враждебным Литовскому государству режимом, порочит имя Литвы", – говорится в пресс-релизе МВД.
Согласно Закону о гражданстве, литовское гражданство, предоставленное в порядке исключения, может быть отозвано у лица не только в случае, когда лицо своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в случае, когда оно публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу для Литвы и /или других государств-членов Европейского союза и (или) интересам безопасности их союзников.