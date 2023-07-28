Глава МВД обратилась к президенту по поводу лишения Дробязко гражданства

Согласно Закону о гражданстве, литовское гражданство, предоставленное в порядке исключения, может быть отозвано у лица не только в случае, когда лицо своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в случае, когда оно публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу для Литвы и /или других государств-членов Европейского союза и (или) интересам безопасности их союзников.