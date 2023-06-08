Глава МВД об антиконституционных миграционных мерах: они были необходимы, не вижу оснований для своей ответственности

"Почему были приняты эти меры, когда началась инструментализированная миграция, которую организовал и организует режим А. Лукашенко, у нас не было средств для защиты себя", — заявила А. Билотайте журналистам в МВД.

"Это, прежде всего, у нас не было физического барьера, у нас не было систем пограничного наблюдения, и у нас не было решения разворачивать или не впускать тех, кто незаконно попадает в Литву", — подчеркнула она.

Министр подчеркивает, что неким фактором притяжения стала и действовавшая на тот момент в Литве миграционная политика.

"Что касается нашей миграционной системы, то это был фактор притяжения, который также стимулировал этот процесс. И были приняты решения, что Литва не может стать переходным двором. Литва должна защищаться, потому что существуют явные угрозы нашей безопасности, нашей национальной безопасности, безопасности нашего народа", – подчеркнула она.

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На вопрос, собирается ли она взять на себя ответственность за решение, которое КС признал незаконным, А. Билотайте отметила парламентскую поддержку упомянутой инициативы.

"Хотелось бы вернуться к тому, что были 84 парламентария, которые приняли решение в Парламенте для появления таких положений", — ответила министр на призыв представителя Партии свободы Томаса Витаутаса Раскявичюса взять на себя ответственность.

"На момент обсуждения его в парламенте никаких нареканий со стороны Юридического департамента о том, что сам проект противоречит Конституции, не было. Также сам проект был подписан президентом, вето не было", – отметила она.

Напротив, подчеркнула А. Билотайте, если такая ситуация возникнет еще раз, она повторит принятые ранее решения, признанные КС незаконными.

"Если бы мне пришлось повторить эти решения, если бы ситуация повторилась, я бы приняла все те же решения, которые принимала тогда, потому что эти решения были нужны нашему государству", — заверила она.

"Могу сказать, что у нас есть все, чтобы не допустить усугубления миграционного кризиса. У нас есть средства, которые позволяют нашему государству чувствовать себя в безопасности", — сказала она.