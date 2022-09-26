Глава МВД: мы предусмотрели три алгоритма того, как Литва будет реагировать на бегущих от мобилизации россиян

Она сказала, что на заседании Государственного совета обороны (ГСО) в понедельник представила три "алгоритма" того, как Министерство внутренних дел в сотрудничестве с другими ведомствами будет реагировать на граждан России, бегущих от мобилизации в Литву. Планы включают случаи, когда будут просить убежища, попытаются пересечь государственную границу, установленную естественными преградами.

"Во-первых, кто и что будет делать, если лица попытаются пересечь "зеленую" границу. Другие алгоритмы – если лица попытаются пройти через пограничные пункты, отправятся через Калининградский транзит. Алгоритмы выстроены, позиция очень четкая, что уклонение от мобилизации не является автоматическим предлогом для того, чтобы впустить этих лиц и дать им возможность найти здесь убежище", - после заседания ГСО сказала министр.

"Такие риски могут быть, но на данный момент мы действительно не видим тенденции и большого потока таких случаев", - отметила она.

Она утверждает, что первая неделя после введения жестких ограничений для граждан России, желающих въехать в Литву, прошла успешно, поскольку число россиян, пытающихся въехать в страну, сократилось на 40 проц.

"После объявления нашего решения мы также видим превентивное воздействие, так как примерно на 40 проц. уменьшился поток граждан России, пытающихся въехать, следующих транзитом через Литву. Очевидно, что это сработало, есть результат", - сказала А. Билотайте.