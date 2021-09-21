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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что минский режим ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в Евросоюз.
Глава МВД: минский режим открывает новые пути нелегальной миграции
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта", – сказала министр журналистам в Сейме во вторник.

"Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты", – добавила она.

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По словам А. Билотайте, это демонстрирует, что белорусский режим и далее пытается оказывать давление на Литву и на другие страны Евросоюза.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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