Глава МВД Литвы: воюющий на стороне России литовец лишится гражданства

По словам А. Билотайте, даже если К. Кветкус имеет одно гражданство, из-за своих действий, то есть из-за того, что он, вероятно, воюет против Украины на стороне России, он, скорее всего, лишится гражданства.

„Несмотря на то, что такой человек имеет только одно гражданство, он должен лишиться даже этого гражданства, если он воюет. Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры“, - в четверг Žinių radijas сказала А. Билотайте.

По ее мнению, органы, принимающие решения в отношении К. Кветкуса, не будут медлить, и этот человек лишится гражданства Литвы.