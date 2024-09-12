Глава МВД Литвы: воюющий на стороне России литовец лишится гражданства

По словам А. Билотайте, даже если К. Кветкус имеет одно гражданство, из-за своих действий, то есть из-за того, что он, вероятно, воюет против Украины на стороне России, он, скорее всего, лишится гражданства.
„Несмотря на то, что такой человек имеет только одно гражданство, он должен лишиться даже этого гражданства, если он воюет. Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры“, - в четверг Žinių radijas сказала А. Билотайте.
По ее мнению, органы, принимающие решения в отношении К. Кветкуса, не будут медлить, и этот человек лишится гражданства Литвы.
„Никаких процессуальных задержек не будет, сразу после выяснения и проверки всех фактов будет принято решение о том, что такой человек лишается гражданства, потому что даже с моральной точки зрения, когда гражданин Литвы воюет на стороне агрессора убивает невинных людей... Но, конечно, есть юридическая сторона, которая, оценив все процедуры, позволяет нам принимать соответствующие решения“, - сказала министр.
А. Билотайте отметила, что могут быть и другие подобные случаи, когда граждан Литвы могут лишить гражданства за то, что они действуют на стороне России. Правда, министр не уточнила точные причины, по которым люди могут лишиться гражданства.
„У нас есть ряд таких лиц, которых мы зафиксировали на границе, наша служба охраны границы активнее вовлечена, появились определенные алгоритмы и после проверки может произойти так, что те люди, которые были в такой ситуации, могут лишиться гражданства Литвы. (…) Сейчас таких около семи (…) около 800 человек проверяется“, - прокомментировала А. Билотайте.
Около месяца назад в публичном пространстве появилась информация о литовце К. Кветкусе, воюющем на стороне россиян против Украины, открыто прославляющем президента России Владимира Путина в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что вступивший в российскую армию К. Кветкус родом из Юрбаркаса и был судим.
Первым об этом сообщил блоггер Скирмантас Малинаускас.
По неподтвержденным данным, К. Кветкус получил российское гражданство.