В понедельник в видеообращении на конференции этой международной организации по поддерживанию мира и безопасности министр подчеркнула, что война России против Украины имеет прямое влияние на сферы торговли людьми, контрабанды оружия и незаконного ввоза мигрантов, в том числе нелегальных мигрантов, используемых режимами для гибридных атак.

"Мы должны не только бороться с преступностью — мы должны сделать все, чтобы устранить факторы, ее вызывающие. При участии в различных форматах ООН всегда возникает вопрос – как государство-агрессор, которое нарушает международное право и аннексирует территории суверенных стран, может быть участником этой конференции и других форумов ООН?", – сказала министр на конференции по Конвенции ООН против международной организованной преступности, говорится в сообщении ведомства.

В следующем году исполнится 20 лет со дня вступления в силу Конвенции ООН против международной организованной преступности.

"Сегодня мы можем оценить два десятилетия нашей работы, цель которой — сделать мир лучше, а главное — безопаснее для жизни. Для нас и наших детей. Однако, несмотря на то, что многие государства-члены прилагают все усилия для укрепления глобальной безопасности и борьбы с преступностью, другие совершают военные преступления", - сказала А. Билотайте.

Министр призвала страны-члены ООН продолжать совместные усилия, чтобы помочь Украине и ее народу.