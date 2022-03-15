Во вторник после встречи с представителями муниципалитетов и Департамента пожарной безопасности и спасения она заверила, что в ближайшее время проведут инвентаризацию таких зданий. По словам министра, нет прямой угрозы для Литвы, но желание "жителей знать, можно понять, а знание всегда защищает".

"Мы договорились, что на этой неделе проведут инвентаризацию всех зданий коллективной защиты в муниципалитетах, обновят маркировку – есть соответствующее обозначение для них", – сказала Билотайте.

По действующим законам о гражданской обороне, к зданиям коллективной защиты относятся детские сады, школы, арены, другие закрытые помещения, в них должны найти укрытие не меньше 10% населения страны. В Литве есть 1900 таких зданий.

"Там может разместиться около 1,2 млн. человек, это 40% жителей", – сказала Билотайте.

По ее словам, вся необходимая информация о том, как быть в случае опасности, дана на сайте lt72.lt, после инвентаризации на сайте появится обновление.

Билотайте сказала, что с муниципалитетами договорились о проведении тренировок по гражданской обороне.

По ее словам, Центр реестра предоставил МВД информацию обо всех подвалах, подземных гаражах и стоянках, цокольных этажах многоквартирных домов. Муниципалитеты должны позаботиться о том, чтобы эти помещения были пригодны для использования на случай ЧП.

"По нашей информации, во всех этих зданиях и помещениях смогут укрыться все жители страны. Конечно, это теоретические подсчеты и модели (...). Муниципалитеты отвечают за подготовку этих зданий, надеемся, что так и будет, что подготовка будет максимальной", – заметила министр.