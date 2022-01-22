Она сказала это в пятницу после проведенной в Вильнюсе международной конференции по вопросам управления границами, в которой участвовали делегации нескольких десятков стран, 15 министров Евросоюза и еврокомиссар Ильва Юханссон.

"Традиционных средство пограничного контроля недостаточно. Для эффективной охраны нужны новые стандарты контроля границы и правовые средства для борьбы с гибридными атаками", - сказала она.

Еврокомиссар по внутренним делам Юханссон перед конференцией заявила, что выдворению мигрантов нет места в правовой системе ЕС.

В свою очередь, Вильнюс указывает, что проводит политику, направленную на недопущение мигрантов в страну из-за действий минского режима. В частности, должностные лица страны говорят, что для мигрантов созданы условия, чтобы просить убежища на пограничных пунктах пропуска и в посольствах.

Правозащитники же говорят, что этот порядок неэффективен, так как часть мигрантов не может просить убежища на литовских пунктах пропуска, скорее всего, из-за отсутствия документов, а без них в сторону Литвы не пропускают белорусские пограничники.

На вопрос, отличается ли по сути проводимая Литвой политика от выдворения, Билотайте ответила, что в нынешней ситуации понятия "не имеют особого значения", а у Литвы должны быть инструменты для защиты от гибридной атаки.

"Когда имеет место обычная миграция - это одно, но когда имеет место гибридная атака, (...) странам-членам должны быть предоставлены инструменты, чтобы защищаться и защищать национальную безопасность своих стран, а также защищать ЕС, поскольку большая часть лиц задается целью попасть в другие страны ЕС", - объяснила министр.

Она подчеркнула, что "эта меры себя оправдала".

Европейские министры внутренних дел и по вопросам миграции на конференции по управлению границами в вильнюсском Великокняжеском дворце в пятницу обсудили вопросы охраны границы ЕС и миграционной политики.

Участники мероприятия из Австрии, Болгарии, Хорватии, с Кипра, Дании, Эстонии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении приняли совместное заявление.

В нем говорится, что охрана внешних границ ЕС и Шенгенского пространства является общей ответственностью стран, а Сообщество должно финансово поддерживать средства по обеспечению этой охраны.

В числе таких средств в документе указаны возведение забора, другие мобильные и стационарные инфраструктурные средства.

В Литву незаконно в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. С августа прошлого года иностранцы, которые незаконно пересекла границу, выдворяются назад в Беларусь.