Она сказала это в пятницу после проведенной в Вильнюсе международной конференции по вопросам управления границами, в которой участвовали делегации нескольких десятков стран, 15 министров Евросоюза и еврокомиссар Ильва Юханссон.
"Традиционных средство пограничного контроля недостаточно. Для эффективной охраны нужны новые стандарты контроля границы и правовые средства для борьбы с гибридными атаками", - сказала она.
Еврокомиссар по внутренним делам Юханссон перед конференцией заявила, что выдворению мигрантов нет места в правовой системе ЕС.
В свою очередь, Вильнюс указывает, что проводит политику, направленную на недопущение мигрантов в страну из-за действий минского режима. В частности, должностные лица страны говорят, что для мигрантов созданы условия, чтобы просить убежища на пограничных пунктах пропуска и в посольствах.
Правозащитники же говорят, что этот порядок неэффективен, так как часть мигрантов не может просить убежища на литовских пунктах пропуска, скорее всего, из-за отсутствия документов, а без них в сторону Литвы не пропускают белорусские пограничники.
На вопрос, отличается ли по сути проводимая Литвой политика от выдворения, Билотайте ответила, что в нынешней ситуации понятия "не имеют особого значения", а у Литвы должны быть инструменты для защиты от гибридной атаки.
"Когда имеет место обычная миграция - это одно, но когда имеет место гибридная атака, (...) странам-членам должны быть предоставлены инструменты, чтобы защищаться и защищать национальную безопасность своих стран, а также защищать ЕС, поскольку большая часть лиц задается целью попасть в другие страны ЕС", - объяснила министр.
Она подчеркнула, что "эта меры себя оправдала".
Европейские министры внутренних дел и по вопросам миграции на конференции по управлению границами в вильнюсском Великокняжеском дворце в пятницу обсудили вопросы охраны границы ЕС и миграционной политики.
Участники мероприятия из Австрии, Болгарии, Хорватии, с Кипра, Дании, Эстонии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении приняли совместное заявление.
В нем говорится, что охрана внешних границ ЕС и Шенгенского пространства является общей ответственностью стран, а Сообщество должно финансово поддерживать средства по обеспечению этой охраны.
В числе таких средств в документе указаны возведение забора, другие мобильные и стационарные инфраструктурные средства.
В Литву незаконно в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов.
Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. С августа прошлого года иностранцы, которые незаконно пересекла границу, выдворяются назад в Беларусь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый порядок изоляции в Литве: что меняется (1)
С понедельника, 24 января, изоляция будет обязательной...
Эксперт: угроза Украине со стороны России выглядит весьма реально, странам Балтии – вряд ли (244)
Эскалация или деэскалация, результативность серии...
Неестественные монополии литовской провинции. Как разрушить диктат поместных царьков? (9)
Антимонопольное законодательство существует и...
Президент Lineka: нужна очень серьезная причина для отказа в провозе белорусских грузов через Литву (11)
"Литовские железные дороги" ( ЛЖД ) получили просьбы трех...
Коронавирус в Литве: 5735 новых случаев и 17 смертей (2)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 5735 новых...