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Министр внутренних дел Агне Билотайте встретилась с генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой, заместителем комиссара Арунасом Паулаускасом и обсудила меры, которые необходимо принять 9 мая для обеспечения общественной безопасности.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва, как и вся Европа, завтра будет отмечать День Европы, символизирующий мир и единство. Навязанный Россией день победы в Литве не отмечается, но нет сомнений, что враждебная пропаганда может использовать этот день для провокаций и разжигания ненависти. Жизненно важно, чтобы жители страны действовали ответственно, не поддавались на провокации и оставались серьезными. Также, учитывая опыт последних лет, очень важно заранее тщательно подготовить сотрудников правоохранительных органов, чтобы устранить возможные угрозы и избежать беспорядков", — подчеркнула министр А. Билотайте.

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МВД информирует, что все службы, отвечающие за обеспечение общественной безопасности, обязаны готовиться к различным сценариям и работать в усиленном режиме и увеличенными силами, оперативно реагировать на поступающую информацию, вести активный мониторинг электронного пространства, усиливать охрану государственных объектов и посольств, направлять больше сил на места больного скопления людей.

Литва чтит память жертв Второй мировой войны, будь то солдаты обеих сторон, мирные жители или жертвы репрессий в послевоенной Литве 8 мая. В воскресенье также почтили память погибших от агрессии России в борьбе за свободу Украины.

При посещении кладбищ или других мест полиция просит соблюдать действующее законодательство, не носить запрещенную атрибутику, не поддаваться на провокации, даже при малейших неудобствах, обращаться к должностным лицам, работающим в местах скопления людей, и соблюдать их законные инструкции.

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