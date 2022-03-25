Глава МВД Литвы призвала исключить Россию и Беларусь из Интерпола

Она заявила об этом после встречи с главой данной организации Юргеном Штоком.
"Мы уважаем нейтральность Интерпола и ценим усилия по введению более строгого контроля над Московским национальным центральным офисом. Понятно, что в Конституции Интерпола нет положения о прекращении членства страны в организации. Однако, я уверена, что может быть найдено правовое решение, если это одобрит международное сообщество".
"Я бы хотела обратить внимание, что членство в Интерполе России, которая совершенно не соблюдает международное право и порядок, не имеет никакого смысла. Это же можно сказать и о Беларуси".
Две недели назад Интерпол объявил об ограничениях для России по непосредственному вводу информации в систему Интерпола. Было принято решение о проверке такой информации.
По вопросу войны в Украине Интерпол заявил, что будет придерживаться нейтралитета, однако усилит контроль за Московским офисом, чтобы избежать возможных злоупотреблений каналами Интерпола.
Ю. Шток полагает, что организация должна оставаться нейтральной, в противном случае она может стать политическим инструментом.
Он также заявил, что определенные каналы с Россией и Беларусью должны остаться открытыми - это позволит расследовать и предотвращать международные преступления.
Глава Интерпола отметил, что отдельные страны могут принять политические решения и не сотрудничать с Россией и Беларусью, не передавать им данные.
Министр на встрече выразила озабоченность, что по каналам Интерпола Россия и Беларусь могут преследовать политических оппонентов режима.
В ответ Ю. Шток призвал страны еще более активно передавать информацию Интерполу.
Интерпол - это крупнейшая международная полицейская организация в мире, которая объединяет 195 стран. В следующем году Интерпол отметит 100-летие с момента создания.
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