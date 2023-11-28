Глава МВД Литвы предлагает вернуться к дискуссии об унификации санкций в отношении россиян и белорусов

"Считаю, что следует вернуться к этим дискуссиям и еще раз поговорить с парламентариями, потому что есть новые обстоятельства, которые необходимо оценить", - на пресс-конференции, организованной МВД в понедельник, сказала министр.

"Эти дискуссии продолжаются, особенно после того, как ДГБ публично представил общественности свои аргументы, указывая реальные угрозы", - добавила она.

А. Билотайте утверждает, что Министерство внутренних дел и раньше поддерживало применение этих мер.

Весной Сейм ввел национальные санкции против граждан России и Беларуси. Законопроект об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины ужесточил порядок предоставления постоянного или временного вида на жительство, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС). Ограничено также право граждан России на приобретение недвижимости в Литве.