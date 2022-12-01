Правительство с учетом этих угроз в этом году выделило 17,75 млн. евро. Подсчитано, что на пятилетний период на подготовку к возможной аварии на Белорусской АЭС предусмотрено в общей сложности 91,5 млн. евро.

Правительство также утвердило План подготовки к возможной радиологической или ядерной аварии на Белорусской атомной электростанции (АЭС). Такой план комплексных мер разработан впервые.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, новая система кризисного управления и гражданской обороны также обеспечит повышенное внимание к этой угрозе – создаваемый Национальный центр кризисного управления будет осуществлять постоянный мониторинг, оценку, моделирование и информирование об угрозах.

"Подготовка к угрозе, исходящей от БелАЭС, происходит постоянно и по нескольким направлениям – от укрепления государственных и муниципальных учреждений, подготовки учений по гражданской обороне до информирования жителей. Новая система кризисного управления и гражданской обороны поможет учреждениям действовать более слаженно и эффективно в целях защиты жизни и здоровья жителей в случае возможной ядерной аварии. Инвестируя в гражданскую оборону и подготовку к возможным угрозам БелАЭС, мы становимся более устойчивыми", - сказала министр.

В муниципалитетах и ​​министерствах появятся компетентные специалисты по гражданской обороне с четкими полномочиями и обязанностями. Ожидается, что во всех учреждениях, отвечающих за гражданскую оборону, будут работать 74 сотрудника готовности, а в оперативных центрах будет оборудовано 58 безопасных рабочих мест.

Согласно Государственному плану защиты населения в случае ядерной или радиационной аварии ежегодно проводятся национальные учения по гражданской обороне. В 2023 году будут организованы комплексные учения гражданской обороны государственного уровня.

Министерство отмечает, что в целях улучшения международного сотрудничества пожарно-спасательных служб Литвы и Польши в феврале 2023 г. планируется проведение международных совместных учений в Польше. На фоне геополитической напряженности в регионе министры Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши договорились укреплять региональное сотрудничество и организовывать совместные учения по гражданской обороне.

В последнее время модернизируется Система информирования и предупреждения жителей. В Литве сеть сирен оповещения состоит из 888 сирен, посредством которых можно предупредить около 54 проц. жителей.

По данным опроса, 67 проц. респондентов утверждают, что получали короткие сообщения с предупреждениями на мобильные телефоны. Цель заключается в том, чтобы такие сообщения получали 99 проц. жителей страны и такой же процент предупреждали сирены. Для этого предлагается создать многоканальную коммуникационную платформу и комплексно модернизировать систему сирен оповещения.

Не менее важным является и просвещение жителей – по инициативе Министерства внутренних дел в настоящее время организуется широкомасштабная информационная кампания по гражданской обороне, которая стартует в начале следующего года.