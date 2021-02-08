По словам министра, в понедельник Комиссия по ЧП будет решать стратегию карантинных послаблений по сценариям А, Б, В, Г (A, B, C, D), но будут уточнения, которые позволят ослабить карантинный режим в некоторых муниципалитетах.
"Одно из предложений - отдельные планы могут быть задействованы в "зеленых" муниципалитетах, где ситуация значительно лучше", – сказала она LRT.
По словам министра, правительство будет обсуждать план послаблений 10 февраля.
"Я думаю, вполне реально, что мы обсудим его в среду. Мы наблюдаем значительные перемены. Если взять, к примеру, Висагинас, где показатель заболеваемости выше 800, и Ретавас или Бирштонас, то разница очевидна", – сказала Билотайте.
Она также акцентировала, что не будут обсуждать вопрос послабления мобильности между муниципалитетами, чтобы люди не хлынули туда, где режим ослаблен, муниципалитеты должны гарантировать возможность тестирования, отслеживать очаги COVID-19.
"Что касается "зеленых" муниципалитетов, то больше всего внимания будет уделено услугам образования, может, общения между отдельными хозяйствами", – заметила министр.
Она напомнила, что с понедельника ужесточен порядок контроля приезжающих в аэропортах и в Клайпедском порту.
Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен в выходные в фейсбуке сказала, что в ближайшее время в Ретавасе откроется часть услуг и бизнеса, а также в Юрбаркасе, Калварии и Бирштонасе.
Напомним, что второй карантин в Литве действует с начала ноября, а ужесточен он был с 16 декабря.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне (5)
Правительство Литвы намерено утверждать план...
Опрос читателей Delfi: кто на самом деле хочет делать прививки от коронавируса в Литве (92)
Европа борется за поставки вакцины от коронавируса....
В Литве ужесточают контроль приезжающих в страну (10)
В целях снижения риска распространения новых мутаций...
Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом (30)
Литва встретила коронакризис в лучших условиях, чем...
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, скончались 14 человек (13)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 270 новый случай...